Müşteri 'Geç ve Soğuk Geldi' Gerekçesi ile Siparişi Almayınca Yemeği Kağıt Toplayıcısına Veren Motokurye

'@baybaltaa' ismiyle sosyal medyada paylaşımlar yapan motokurye, arkadaşının yolda kalması üzerine yardıma giderek siparişi kendi teslim etmek istedi. Ancak siparişi veren kişi geç ve soğuk geldiği gerekçesi ile siparişi kabul etmedi.
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Müşterinin siparişi kabul etmediğini restorana bildiren adam, daha sonra ise 'Herkes nasibini yer' diyerek siparişi ihtiyacı olan birine ulaştırdı.
Yolda gördüğü ve kağıt toplayıcılığı yapan kişinin yanına giden adam, 'Aç mısın?' diye sorarak elindeki yemeği verdi.
İşte o anlar: 👇
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