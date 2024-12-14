Billie Eilish Fena Sinirlendi: Konserde Şarkı Söylerken Bir Dinleyici Yüzüne Bileklik Fırlattı

Ne yazık ki konserlerde sanatçılara bir şeyler fırlatma olayı tüm dünyada önüne geçilemeyen bir davranış. Kimi sanatçılar bu duruma sinirleniyor, kimileri de yapılan saygısızlıktan dolayı üzülüyor. Benzeri bir durum dünyaca ünlü sanatçılardan Billie Eilish’in de başına geldi. Genç kadın konserinde şarkı söylerken beklemediği bir an yaşadı. Gelin detaylara geçelim.