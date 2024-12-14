Billie Eilish Fena Sinirlendi: Konserde Şarkı Söylerken Bir Dinleyici Yüzüne Bileklik Fırlattı
Billie Eilish Fena Sinirlendi: Konserde Şarkı Söylerken Bir Dinleyici Yüzüne Bileklik Fırlattı
Ne yazık ki konserlerde sanatçılara bir şeyler fırlatma olayı tüm dünyada önüne geçilemeyen bir davranış. Kimi sanatçılar bu duruma sinirleniyor, kimileri de yapılan saygısızlıktan dolayı üzülüyor. Benzeri bir durum dünyaca ünlü sanatçılardan Billie Eilish’in de başına geldi. Genç kadın konserinde şarkı söylerken beklemediği bir an yaşadı. Gelin detaylara geçelim.
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Eilish pür dikkat şarkısını söylediği esnada bir dinleyici yüzüne bileklik fırlattı.
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Eilish’in düşünceleri yüzüne yansımıştı. Hem siniri hem üzüntüsünü gözünden okundu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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