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Belki de Varlığını Bile Bilmediğiniz 12 Sorun Çözücü Mutfak Ürünü

etiket Belki de Varlığını Bile Bilmediğiniz 12 Sorun Çözücü Mutfak Ürünü

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 16:53

Mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha verimli ve keyifli hale getirmek artık çok kolay! İster mikrodalga fırınınızı hızlıca temizlemek, ister kupalarınızı düzenli bir şekilde istiflemek, isterse de evde lezzetli turşular hazırlamak olsun, bu yenilikçi mutfak araçları sizin için tasarlandı. Angry Mama Mikrodalga Fırın Temizleyici, Jikiaci Dolap İçi Kupa İstifleyici ve WhiteRhino Cam Turşu Kavanozu gibi ürünler, günlük mutfak işlerinizi hem kolaylaştıracak hem de daha organize olmanıza yardımcı olacak. Artık mutfakta daha az çaba harcayarak daha fazla keyif alabilirsiniz!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 21.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sirseon - Yengeç Kaşık Tutucu

1. Sirseon - Yengeç Kaşık Tutucu

Hem sevimli görünen, hem de yemek yaparken kaşığınızın elinizin altında olmasını sağlayan yengeçli kaşık tutucu burada.

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2. OTOTO Gracula Sarımsak Soyucu ve Ezici

2. OTOTO Gracula Sarımsak Soyucu ve Ezici

Sarımsak ezmeyi eğlenceli hale getirecek vampirli ezici, sevdiklerinize hediye etmek için de ideal. Tek bir hamleyle kolayca sarımsaklarınızı ezmenizi sağlayacak ürün burada.

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3. Enleber - Çok İşlevli Sebze Doğrayıcı

3. Enleber - Çok İşlevli Sebze Doğrayıcı

Mandolin, doğrayıcı, dilimleyici, rende gibi fonksiyonları ile mutfakta işinizi çok kolaylaştıracak olan sebze doğrayıcı, şu anda %10 indirimle 611 TL.

Burada.

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4. Weikaya - Makrome Meyve Hamak

4. Weikaya - Makrome Meyve Hamak

Makrome örgüden yapılmış dolap altı meyve hamağı ile mutfak dolaplarınıza şıklık katarken, meyvelerinizin hızlıca bozulmasını da engelleyebilirsiniz.

Burada.

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5. Busstier 2 Katlı Otomatik Yumurta Standı

5. Busstier 2 Katlı Otomatik Yumurta Standı

Busstier 2 Katlı Otomatik Yumurta Standı, mutfakta pratik ve düzenli bir kullanım sağlar. Otomatik döner mekanizması sayesinde en alttaki yumurtayı alırken diğerleri kolayca yer değiştirir, böylece taze yumurtalara kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.

Burada.

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6. Dash - Yumurta ve Kahvaltılık Pişirici

6. Dash - Yumurta ve Kahvaltılık Pişirici

Yapışmaz kaplaması sayesinde temizliği oldukça kolay olan ve hızlı ısınma özelliği ile zamandan tasarruf etmenizi sağlayan pişirici, kahvaltılık, yumurta, sosis gibi gıdaların pişirilmesi için ideal.

Burada.

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7. Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi 1500 W Space Gray

7. Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi 1500 W Space Gray

Karaca Mastermaid Chef Pro Çift Kollu Mutfak Şefi 1500 W Space Gray, mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday. 1500 Watt gücündeki motoru, yoğurma, karıştırma ve çırpma gibi işlemleri zahmetsizce gerçekleştirir. Çift kollu tasarımı, daha dengeli ve etkili bir performans sunarken, şık Space Gray rengi ile mutfağınıza modern bir dokunuş katar.

Burada.

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8. OXO Good Grips 3-in-1 yumurta ayırıcı

8. OXO Good Grips 3-in-1 yumurta ayırıcı

OXO Good Grips 3-in-1 Yumurta Ayırıcı, mutfakta yumurta işlemlerini kolaylaştıran pratik bir araçtır. Bu çok işlevli ayırıcı, yumurta akını ve sarısını zahmetsizce ayırır, kenarındaki bıçaklar sayesinde kabuğu kırmayı kolaylaştırır. Yumuşak, kaymaz sapı ile güvenli ve rahat bir tutuş sağlayan, her tür kaseye uyum sağlayan tasarımı ile her mutfakta kullanışlı bir yardımcı.

Burada.

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9. Asdirne Pizza Makası

9. Asdirne Pizza Makası

Asdirne Pizza Makas, pizzanızı zahmetsizce dilimlemek için tasarlanmış yenilikçi bir mutfak aracıdır. Keskin bıçakları sayesinde pizzayı düzgün ve hızlı bir şekilde keser, entegre spatulası ile dilimleri kolayca servis etmenize olanak tanır.

Burada.

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10. Angry Mama Mikrodalga Fırın Temizleyici

10. Angry Mama Mikrodalga Fırın Temizleyici

Angry Mama Mikrodalga Fırın Temizleyici, mikrodalga fırınınızı zahmetsizce temizlemenizi sağlayan pratik ve eğlenceli bir ürün. İçine su ve sirke ekleyerek mikrodalga fırında ısıttığınızda, buhar sayesinde yağ ve kirleri kolayca yumuşatır. Şirin ve öfkeli anne tasarımı ile mutfağınıza neşe katarken, kimyasal kullanmadan etkili temizlik sunar.

Burada.

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11. Jikiaci Dolap İçi Kupa İstifleyici

11. Jikiaci Dolap İçi Kupa İstifleyici

Jikiaci Dolap İçi Kupa İstifleyici, mutfak dolaplarınızda alan tasarrufu sağlayan ve düzeni artıran şık bir çözüm sunar. Bu pratik aksesuar, dolap raflarını daha verimli kullanmanıza olanak tanıyarak kupalarınızı güvenli ve düzenli bir şekilde istifler. 

Burada.

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12. Whiterhino Cam Turşu Kavanozu

12. Whiterhino Cam Turşu Kavanozu

Turşuları dolapta saklarken suyuna dokunmak istemeyenlerin kesinlikle edinmesi gereke turşu kavanozu, sızdırmaz ve sağlam plastikten yapılmış.

Burada bulabilirsiniz.

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