Bedenin Bilgeliği: Bütüncül Beslenme ve Uyku Mimarisi
Bugün özel bir konudan söz edeceğiz. Well-Living felsefesinden söz edeceğiz. Biliyorsunuz, sağlık kavramı uzun süre parçalara bölünerek ele alındı. Beslenme bir uzmanın, uyku başka bir uzmanın, stres ise psikologların alanıydı. Her biri kendi laboratuvarında, kendi ölçüm biçimiyle çalıştı; bir hastanın beslenme düzenini soran doktor, çoğu zaman o kişinin uyku kalitesini ya da stres seviyesini hiç gündeme getirmedi. Oysa beden, bu ayrımları tanımayan bütüncül bir sistem. Bir geceyi uykusuz geçiren biri, ertesi gün şeker ve yağ oranı yüksek yiyeceklere karşı çok daha az direnç gösteriyor; kronik stres altındaki biri, sindirim sisteminde ölçülebilir değişiklikler yaşıyor. Well-Living felsefesinin en güçlü vurgularından biri de tam bu noktada belirginleşiyor: insanı parçalarına ayırmadan, bir bütün olarak ele almak.
Bütüncül Beslenme Danışmanlığı, yalnızca kalori hesabı ya da makro besin dengesiyle sınırlı kalmıyor; bir kişinin uyku düzenini, stres seviyesini, hatta duygusal geçmişini de beslenme alışkanlıklarının bir parçası olarak görüyor.
Uyku ve Stres Yönetimi ise bu bütüncül bakışın belki de en somut yansıması.
Bedenin Bilgeliği: Bütüncül Beslenme ve Uyku Mimarisi
Bu üç kavramın kesiştiği yerde şu gerçek beliriyor: beden, kendi bilgeliğine sahip.
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