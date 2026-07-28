Bedenin Bilgeliği: Bütüncül Beslenme ve Uyku Mimarisi

Bu konuda görüş de aldık. Well Living kavramının Türkiye’da altını dolduran WELLS 360 Well Living Tasarım, Dönüşüm ve İşletme Danışmanlığı Kurucu Ortağı ve Projeler Yöneticisi Gamze Gürses ile görüştük. Kısaca söz etmiş olalım, Gamze Gürses, eğitim yönetimi uzmanlığı ve sağlık sektöründeki uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimiyle WELLS 360 projelerini yürütürken; İbrahim Aydın Altunordu elektrik-elektronik mühendisliği, Beril Koparal genetik, Yasemin Durmaz ise girişimcilik alanındaki birikimiyle çalışmalara katkı sunuyor. Gürses yazımızdaki konuyla ilgili genel değerlendirme yaptığında durumu şöyle ifade ediyor; bütüncül sağlık yaklaşımının en önemli tarafının, insanı birbirinden bağımsız sistemler üzerinden değerlendirmek yerine günlük yaşamının tamamı içinde ele almak olduğunu vurguluyor:

“Beslenme, uyku ve stres yönetimi çoğu zaman ayrı başlıklar gibi konuşuluyor. Oysa günlük hayatta bu alanları birbirinden ayırmak mümkün değil. İyi uyuyamadığımız bir gün iştahımız, dikkatimiz ve duygusal tepkilerimiz değişebiliyor; yoğun stres altında olduğumuzda hem yeme biçimimiz hem de dinlenme kapasitemiz etkileniyor. Bu nedenle yalnızca ne yediğimize ya da kaç saat uyuduğumuza bakmak yeterli değil. Kişinin neden belirli yiyeceklere yöneldiğini, hangi koşullarda dinlenebildiğini ve yaşadığı çevrenin bu süreçleri nasıl etkilediğini de anlamak gerekiyor.”

“Biz WELLS 360’ta bu ilişkiyi yalnızca bireysel alışkanlıklar üzerinden değil, yaşam alanlarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü uyku düzenini ele alırken yatak odasının ışığını, sıcaklığını, ses düzeyini ve elektromanyetik çevresini; beslenmeyi ele alırken yalnızca menüyü değil, kişinin biyolojik ritmini, günlük yaşam temposunu ve yemekle kurduğu ilişkiyi de düşünmek gerekiyor. Bütüncül beslenme danışmanlığı, uyku ve rahatlama danışmanlığı, nörowellness ve mekânsal düzenlemeleri aynı çerçevede ele almamızın nedeni de bu. Buradaki amaç insanı sürekli ölçülen bir performans sistemine dönüştürmek değil; bedenin verdiği sinyalleri daha doğru okuyabileceği koşulları oluşturmak. Bence önümüzdeki dönemde sağlıklı yaşam anlayışı, yalnızca kişinin iradesine ve günlük seçimlerine yüklenen bir sorumluluk olmaktan çıkacak. Evlerin, otellerin, ofislerin, okulların ve sağlık yapılarının da insanın biyolojik ritmini ve zihinsel dengesini ne ölçüde desteklediği daha fazla sorgulanacak. Well-Living yaklaşımının asıl değeri de burada ortaya çıkıyor: İleri teknolojiyi, bilimsel bilgiyi ve insanın kendisiyle kurduğu doğal ilişkiyi aynı yaşam sistemi içinde buluşturabilmek.”