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Bedenin Bilgeliği: Bütüncül Beslenme ve Uyku Mimarisi

etiket Bedenin Bilgeliği: Bütüncül Beslenme ve Uyku Mimarisi

Berat Genç
Berat Genç - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 16:21
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Bugün özel bir konudan söz edeceğiz. Well-Living felsefesinden söz edeceğiz. Biliyorsunuz, sağlık kavramı uzun süre parçalara bölünerek ele alındı. Beslenme bir uzmanın, uyku başka bir uzmanın, stres ise psikologların alanıydı. Her biri kendi laboratuvarında, kendi ölçüm biçimiyle çalıştı; bir hastanın beslenme düzenini soran doktor, çoğu zaman o kişinin uyku kalitesini ya da stres seviyesini hiç gündeme getirmedi. Oysa beden, bu ayrımları tanımayan bütüncül bir sistem. Bir geceyi uykusuz geçiren biri, ertesi gün şeker ve yağ oranı yüksek yiyeceklere karşı çok daha az direnç gösteriyor; kronik stres altındaki biri, sindirim sisteminde ölçülebilir değişiklikler yaşıyor. Well-Living felsefesinin en güçlü vurgularından biri de tam bu noktada belirginleşiyor: insanı parçalarına ayırmadan, bir bütün olarak ele almak.

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Bütüncül Beslenme Danışmanlığı, yalnızca kalori hesabı ya da makro besin dengesiyle sınırlı kalmıyor; bir kişinin uyku düzenini, stres seviyesini, hatta duygusal geçmişini de beslenme alışkanlıklarının bir parçası olarak görüyor.

Bütüncül Beslenme Danışmanlığı, yalnızca kalori hesabı ya da makro besin dengesiyle sınırlı kalmıyor; bir kişinin uyku düzenini, stres seviyesini, hatta duygusal geçmişini de beslenme alışkanlıklarının bir parçası olarak görüyor.

Bu yaklaşımda bir danışman, sadece 'ne yemelisiniz' sorusuna değil, 'neden böyle yiyorsunuz' sorusuna da cevap arıyor. Çünkü açlık her zaman bedenin değil, bazen zihnin bir çağrısı oluyor. Örneğin, yorgunluğun gizlediği bir susuzluk hissi çoğu zaman açlıkla karıştırılıyor; kaygının bastırdığı bir duygu, tatlı bir yiyecek arayışına dönüşebiliyor. Bütüncül beslenme yaklaşımı, bu tür örüntüleri fark etmeyi, yemek yeme eylemini yalnızca fiziksel değil, duygusal ve zihinsel bir davranış olarak da okumayı öğretiyor. Bağırsak mikrobiyotasının ruh hâli üzerindeki etkisine dair artan bilimsel ilgi de bu bütüncül bakışı destekliyor; artık 'ikinci beyin' olarak anılan bağırsak sistemi, beslenmenin yalnızca bedensel değil, zihinsel bir mesele olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Uyku ve Stres Yönetimi ise bu bütüncül bakışın belki de en somut yansıması.

Uyku ve Stres Yönetimi ise bu bütüncül bakışın belki de en somut yansıması.

Uykunun yalnızca dinlenme değil, bedenin onarım süreci olduğu artık geniş kabul görüyor; derin uyku evrelerinde büyüme hormonu salgılanıyor, hücreler onarılıyor, beyin gün içinde biriken toksinlerden arınıyor. Buna karşın modern hayatın temposu bu onarımı sürekli sekteye uğratıyor: geç saatlere kadar ekran ışığına maruz kalmak, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını geciktiriyor; iş kaygılarının gece boyu zihinde dönüp durması, derin uykuya geçişi engelliyor. Stres yönetimi programları, artık nefes teknikleri ve gevşeme egzersizlerinin ötesine geçerek, ışık maruziyeti, ekran süresi ve hatta yatak odasının sıcaklığı gibi detaylara kadar iniyor. Bazı wellness programları, katılımcılarının uyku öncesi son bir saatte hangi ışık dalga boyuna maruz kaldığını, oda sıcaklığının kaç derece olduğunu, hatta yatağa girmeden önceki nefes ritmini bile ölçüyor; bu kadar mikro düzeyde bir takip, uykunun artık ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi.

Nörowellness kavramı da bu tabloyu tamamlıyor. Sinir sisteminin sağlığını merkeze alan bu yaklaşım, zihinsel berraklığın, duygusal dengenin ve fiziksel sağlığın birbirinden ayrılamayacağını savunuyor. Nörowellness pratikleri, meditasyondan biofeedback cihazlarına, düzenli doğa temasından belirli beslenme protokollerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor; hepsinin ortak hedefi, sinir sistemini kronik uyarılmışlık hâlinden çıkarıp dinlenmiş bir dengeye taşımak. Sempatik sinir sisteminin sürekli 'kaç ya da savaş' moduna kilitlenmesi, günümüz insanının en yaygın sağlık sorunlarından birinin kökeninde yatıyor; nörowellness pratikleri ise bu sistemi düzenli aralıklarla parasempatik, yani dinlenme ve onarım moduna geçirmeyi hedefliyor. Kalp atış hızı değişkenliğini ölçen giyilebilir cihazlar, artık bu dengenin ne kadar sağlandığını gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

Bedenin Bilgeliği: Bütüncül Beslenme ve Uyku Mimarisi

Bedenin Bilgeliği: Bütüncül Beslenme ve Uyku Mimarisi

Bu konuda görüş de aldık. Well Living kavramının Türkiye’da altını dolduran WELLS 360 Well Living Tasarım, Dönüşüm ve İşletme Danışmanlığı Kurucu Ortağı ve Projeler Yöneticisi Gamze Gürses ile görüştük. Kısaca söz etmiş olalım, Gamze Gürses, eğitim yönetimi uzmanlığı ve sağlık sektöründeki uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimiyle WELLS 360 projelerini yürütürken; İbrahim Aydın Altunordu elektrik-elektronik mühendisliği, Beril Koparal genetik, Yasemin Durmaz ise girişimcilik alanındaki birikimiyle çalışmalara katkı sunuyor. Gürses yazımızdaki konuyla ilgili genel değerlendirme yaptığında durumu şöyle ifade ediyor; bütüncül sağlık yaklaşımının en önemli tarafının, insanı birbirinden bağımsız sistemler üzerinden değerlendirmek yerine günlük yaşamının tamamı içinde ele almak olduğunu vurguluyor:

“Beslenme, uyku ve stres yönetimi çoğu zaman ayrı başlıklar gibi konuşuluyor. Oysa günlük hayatta bu alanları birbirinden ayırmak mümkün değil. İyi uyuyamadığımız bir gün iştahımız, dikkatimiz ve duygusal tepkilerimiz değişebiliyor; yoğun stres altında olduğumuzda hem yeme biçimimiz hem de dinlenme kapasitemiz etkileniyor. Bu nedenle yalnızca ne yediğimize ya da kaç saat uyuduğumuza bakmak yeterli değil. Kişinin neden belirli yiyeceklere yöneldiğini, hangi koşullarda dinlenebildiğini ve yaşadığı çevrenin bu süreçleri nasıl etkilediğini de anlamak gerekiyor.”

“Biz WELLS 360’ta bu ilişkiyi yalnızca bireysel alışkanlıklar üzerinden değil, yaşam alanlarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü uyku düzenini ele alırken yatak odasının ışığını, sıcaklığını, ses düzeyini ve elektromanyetik çevresini; beslenmeyi ele alırken yalnızca menüyü değil, kişinin biyolojik ritmini, günlük yaşam temposunu ve yemekle kurduğu ilişkiyi de düşünmek gerekiyor. Bütüncül beslenme danışmanlığı, uyku ve rahatlama danışmanlığı, nörowellness ve mekânsal düzenlemeleri aynı çerçevede ele almamızın nedeni de bu. Buradaki amaç insanı sürekli ölçülen bir performans sistemine dönüştürmek değil; bedenin verdiği sinyalleri daha doğru okuyabileceği koşulları oluşturmak. Bence önümüzdeki dönemde sağlıklı yaşam anlayışı, yalnızca kişinin iradesine ve günlük seçimlerine yüklenen bir sorumluluk olmaktan çıkacak. Evlerin, otellerin, ofislerin, okulların ve sağlık yapılarının da insanın biyolojik ritmini ve zihinsel dengesini ne ölçüde desteklediği daha fazla sorgulanacak. Well-Living yaklaşımının asıl değeri de burada ortaya çıkıyor: İleri teknolojiyi, bilimsel bilgiyi ve insanın kendisiyle kurduğu doğal ilişkiyi aynı yaşam sistemi içinde buluşturabilmek.”

Bu üç kavramın kesiştiği yerde şu gerçek beliriyor: beden, kendi bilgeliğine sahip.

Bu üç kavramın kesiştiği yerde şu gerçek beliriyor: beden, kendi bilgeliğine sahip.

Ona doğru soruları sorduğumuzda, doğru sinyalleri gönderdiğimizde, kendi dengesini kurma kapasitesine sahip bir sistem bu. Well-Living'in bütüncül bakışı, modern tıbbın parçalayıcı yaklaşımına karşı, bedeni yeniden bir bütün olarak görmemizi öneriyor. Bu bakış açısı aynı zamanda bir tevazu çağrısı da taşıyor; çünkü yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin geleneksel tıp sistemleri –Ayurveda'dan Çin tıbbına, Anadolu'nun halk hekimliğine kadar- bedeni zaten hep bir bütün olarak ele almıştı. Belki de sağlığın geleceği, ileri teknolojiyle bu eski ama unutulmuş bilgeliğin buluştuğu bir ara yolda saklı.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Berat Genç
Berat Genç
Onedio Üyesi
Konuşuyorum, anlatıyorum, düşünüyorum. İletişim, satış, pazarlama ve bilim dünyası adeta benim sınırsız oyun alanım. Podcast dünyası ve internet yazarlığı da benim için sürekli cezbedici bir alan.
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