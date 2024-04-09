Bayramın Tadı Tatlılarla Çıkar: Ramazan Bayramı’nda Yemeye Doyamayacağınız 10 Tatlı Tarifi

Ramazan Bayramı'nda yapılabilecek en geleneksel tatlı tarifi işte birinci sırada!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

250 gr un

65 gr pudra şekeri

150 gr soğuk tereyağı

40 gr yumurta

25 gr irmik

4 gr kabartma tozu

10 gr portakal kabuğu

250 gr su

250 gr toz şeker

15 ml limon suyu

400 gram maskarpon

50 gr krema

10 gr rendelenmiş limon kabuğu

Yapılışı:

1. Öncelikle unu, pudra şekeri, kabartma tozu biraz kıtırlık vermesi için irmik ve en son tereyağını ekleyin. Deniz kumu kıvamına gelene kadar parçalayın. Hamur kıvamı elde etmek için bütün yumurtayı ve kabuklu rendelenmiş portakalları ekleyin.

2.Hamurunuzu streç filmine sarın ve 15 dakika buz dolabında dinlenmeye bırakın. Bu sırada kremayı hazırlayın. Mascarpone peynirini, kremayı ve limon kabuğu rendesini kapta çırpın. Sıkma torbasına kremanızı ekleyin ve katılaşması için buzdolabına koyun.

3. Hamurunuzu ceviz büyüklüğünde alın ve eliniz ile yuvarlayın. İçerisinde fındık koymak için çukur açın ve fındıkları yerleştirin. Şekerpareleri 25 dakika, 180 derece olacak şekilde Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin.

4. Şerbet için eşit miktarda şeker ve suyu kaynattıktan sonra ılımaya bırakın. Yarım limon suyunu ekleyin. Pişen şekerparelerin üstüne kremayı ekleyin ve servis için süsleyin. Afiyet olsun!