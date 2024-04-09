Bayramın Tadı Tatlılarla Çıkar: Ramazan Bayramı’nda Yemeye Doyamayacağınız 10 Tatlı Tarifi
Bayramın Tadı Tatlılarla Çıkar: Ramazan Bayramı’nda Yemeye Doyamayacağınız 10 Tatlı Tarifi
Ramazan Bayramı'nda hem kendinize hem de gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli tatlı tariflerini sizin için derledik. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?
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1. Şekerpare
2. Çikolatalı Kurabiye
3. Choco Lav Pasta
4. Dondurmalı Donutlar
5. Çikolatalı Kurabiye
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6. Yaban Mersinli Muffin
7. Pratik Ravent Turtası
8. Dev Fıstık Ezmeli Kurabiye
9. Susamlı Kurabiye
10. Yumuşacık Kahveli Kek
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