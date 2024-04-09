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Bayramın Tadı Tatlılarla Çıkar: Ramazan Bayramı’nda Yemeye Doyamayacağınız 10 Tatlı Tarifi

etiket Bayramın Tadı Tatlılarla Çıkar: Ramazan Bayramı’nda Yemeye Doyamayacağınız 10 Tatlı Tarifi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 20:32

Ramazan Bayramı'nda hem kendinize hem de gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli tatlı tariflerini sizin için derledik. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

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1. Şekerpare

1. Şekerpare

Ramazan Bayramı'nda yapılabilecek en geleneksel tatlı tarifi işte birinci sırada! 

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 250 gr un

  • 65 gr pudra şekeri

  • 150 gr soğuk tereyağı

  • 40 gr yumurta

  • 25 gr irmik

  • 4 gr kabartma tozu

  • 10 gr portakal kabuğu

  • 250 gr su

  • 250 gr toz şeker

  • 15 ml limon suyu

  • 400 gram maskarpon

  • 50 gr krema

  • 10 gr rendelenmiş limon kabuğu

Yapılışı:

1. Öncelikle unu, pudra şekeri, kabartma tozu biraz kıtırlık vermesi için irmik ve en son tereyağını ekleyin. Deniz kumu kıvamına gelene kadar parçalayın. Hamur kıvamı elde etmek için bütün yumurtayı ve kabuklu rendelenmiş portakalları ekleyin.

2.Hamurunuzu streç filmine sarın ve 15 dakika buz dolabında dinlenmeye bırakın. Bu sırada kremayı hazırlayın. Mascarpone peynirini, kremayı ve limon kabuğu rendesini kapta çırpın. Sıkma torbasına kremanızı ekleyin ve katılaşması için buzdolabına koyun.

3. Hamurunuzu ceviz büyüklüğünde alın ve eliniz ile yuvarlayın. İçerisinde fındık koymak için çukur açın ve fındıkları yerleştirin. Şekerpareleri 25 dakika, 180 derece olacak şekilde Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. 

4. Şerbet için eşit miktarda şeker ve suyu kaynattıktan sonra ılımaya bırakın. Yarım limon suyunu ekleyin. Pişen şekerparelerin üstüne kremayı ekleyin ve servis için süsleyin. Afiyet olsun!

2. Çikolatalı Kurabiye

2. Çikolatalı Kurabiye

Kıtır kıtır mis gibi çikolatalı kurabiye sevmeyen var mı?

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Mod: <30 

Malzemeler

  • 60 gr sütlü çikolata

  • 60 gr bitter çikolata

  • 160 gr un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gr tereyağı

  • 70 gr şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 40 gr file badem

Yapılışı:

1. Her iki çikolata çeşidini de iri iri doğrayın. Un, tuz, kabartma tozu ve kakao tozunu bir kapta birleştirin, özleşene kadar karıştırın.

2. Yumuşatılmış tereyağı ile şekeri bir kaseye alın ve bir el mikseri kullanarak kabarana kadar yaklaşık 2 dakika kadar çırpın. Sütü ekleyip 1 dakika daha karıştırın. Un ve kakao karışımına yavaş yavaş tereyağına ekleyin ve homojen bir şekilde birleşene kadar karıştırmaya devam edin. Doğradığınız çikolataları da ekleyin. 

3. Kurabiye hamurunu sekiz top haline getirin. Buzdolabında 30 dakika kadar bekletin ve 7 cm'lik yuvarlaklar halinde düzleştirin. 

4. Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın ve yemek için tamamen soğumasını bekleyin!

3. Choco Lav Pasta

3. Choco Lav Pasta

Görüntüsü de tadı da her şeyiyle muhteşem, bol çikolatalı pasta tarifi için kolları sıvayın. 

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: <30 dk

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr bitter çikolata

  • 40 gr yumuşatılmış tereyağ

  • 50 ml süt

  • 1 yumurta

  • 80 gr pudra şekeri

Yapılışı:

1.Un ile kabartma tozunu karıştırın ve derin bir kaba ince bir elekten ekleyin.  Bitter çikolatayı iri taneler halinde parçalara ayırın. Tereyağını küp küp doğrayın. Çikolatayı benmari usulü kısık ateşte devamlı karıştırarak eritin. Sütü ekleyin ve eşit bir şekilde dağılana kadar iyice karıştırın. Eritilmiş karışımı ateşten alın. Tereyağ küplerinin üzerine ekleyip tereyağ eriyene kadar, pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. 

2. Başka bir kapta yumurtalarla pudra şekerini kabarıp krema kıvamına gelen kadar devamlı çırpın.

3. Yumurta ve şeker karışımını eritilmiş çikolata karışımına ekleyip çırpın. 

4. Her bir muffin kabına yaklaşık bir çorba kaşığı hamur koyarak eşit şekilde ayırın. 

5. 6 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

4. Dondurmalı Donutlar

4. Dondurmalı Donutlar

Hava ile kızartılmış donutların çıtır dokusunu kremalı dondurmayla birleştirin! 

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 4 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 4 donutlar

  • 4 yemek kaşığı dondurma

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 30 gr erimiş tereyağı

Yapılışı:

1.Bir bıçak kullanarak her donutun bir tarafında bir yarık kesin. İçini biraz genişletip 1 yemek kaşığı dondurma ile doldurun. Kenarlarını sütle fırçalayın sıkıca kapatmak için bastırın. Sonra da bunları dondurucuya aktarın. 20 dakika soğutmaya bırakın.

2. Donutların her iki tarafına da fırçayla eritilmiş tereyağı sürün. Ardından bunları sepetin içine koyun ve Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin.  4 dakika, 200 derece şeklinde pişirin.

Akşama tatlıyı nasıl yetiştireceğim diye düşünüp dert etmeyin, Philips'in yeni Otomatik Pişirme Programları aceleniz varken yemek pişirme sürecindeki stresi yok eder. 

3. Dondurmalı donutlar hazır olduğunda üzerini en sevdiğiniz malzemelerle süsleyin!

5. Çikolatalı Kurabiye

5. Çikolatalı Kurabiye

Dilerseniz çocuklarınızla hazırlayabileceğiniz, dilerseniz arkadaşlarınızla hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarifi hemen deneyin!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 10 gr kakao tozları

  • 40 gr şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 30 gr tereyağı

  • 1 yumurta

  • 30 gr kaju fıstığı

Yapılışı:

1. Kajular hiç tüm malzemeleri birleştirin ve pürüzsüz olana kadar hamuru ellerinizle yoğurun.

2.Hamuru iki katmanlı kabartma kağıdı arasında 4 mm kalınlığında açın. Ardından istediğiniz kurabiye kesiciyle kesin. 

Philips Airfryer 7000 XXL, geleneksel bir fırına göre %70 daha az enerji, %50 daha fazla hızla lezzetli yemekler pişirerek size zaman ve enerji tasarrufu sağlar. 

3. Kurabiyelerin üstüne yıkanmış ve kurulanmış kaju fıstıklarını ince ince doğrayıp yerleştirin, avuç içinizle yavaşça bastırın. Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun. Afiyet olsunnnn. :)

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6. Yaban Mersinli Muffin

6. Yaban Mersinli Muffin

Enfes yaban mersinli muffinler için malzemeler hem çok basit hem de yemesi ise şahanee! 

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 185°

Mod: <30 dk

Malzemeler

  • 160 gr un

  • 250 ml süt

  • 25 gr bitkisel yağ

  • 2 gr tuz

  • 15 gr toz şeker

  • 8 gr kabartma tozu

  • 8 gr yumurta sarısı

  • 30 gr yumurta akı

  • 50 gr yaban mersini 

  • 5 gram akçaağaç şurubu

Yapılışı:

1.İlk önce bir kapta çırpma teli ile yumurta akını kabartmaya başlayın. Kabarttığınız yumurta akını bir kenara alın ve farklı bir kapta yumurta sarısı ile toz şekerini çırpın.Ardından sıvılarla devam edin ve sıvıyağ ile sütü ekleyerek çırpın. Daha sonra kabartma tozu ve unu ekleyerek iyice karıştırın.

2. Yumurta akı karışımı sönmeden diğer karşımın olduğu kaba aktarın. Hiç beyazlık görmeyene kadar kenarlarından alıp ortaya doğru karıştırın. Hazır olan harcınızı sürahiyeye doldurun ve kalıpların yarısına gelecek şekilde dçkün. Dökme işlemi tamamlandığında yaban mersinlerini üstlerine ekleyin. 

3. Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine muffin kaplarını yerleştirin. 12 dakika, 185 derece pişirin. Afiyet olsun!

7. Pratik Ravent Turtası

7. Pratik Ravent Turtası

Ravent'in tatlılar üstündeki inanılmaz etkisini merak ediyorsan bu tarif tam sana göre. Hem de tam bir lif ve C vitamini deposu! 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Mod: Vejetaryen

Malzemeler

  • 230 gr tuzlu tart hamuru

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 300 gr ravent

  • 1 elma

  • 1 vanilya çubuğu

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1/2 yemek kaşığı şeker

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

1.  Philips Airfryer 7000 XXL tepsisini tereyağı ile kaplayın. Biraz un serpin. Çalışma yüzeyinize un serpin ve hamuru 30 cm çapında getirin. Tabanına tekrardan mısır nişastası serpin ve ardından hamuru Philips Airfryer 7000 XXL'a kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin.

2. Raventi yıkayın, yapraklarını ve uçları kesin, saplarını 3 cm'lik parçalara ayırın. Elmayı soyun, çekirdeğini çıkarın ve küpler halinde doğrayın. Raventi ve elmayı hamurun en altına yerleştirin.

3. Vanilya çubuğunu uzunlamasına ikiye bölün ve vanilya özütünü bir bıçak yardımı ile kazıyın. Vanilya özütünü bir kasede şeker ve mısır nişastası ile karıştırın ve karışımı raventin üzerine serpin. Yumurtayı bir kasede çırpın. Hamuru raventin üzerine katlayın ve kenarlarına bir fırça yardımı ile yumurta sürün. Üzerine eşker serpin.

4. 20 dakika, 180 derece olacak şeikilde pişirin. Afiyet olsun!

8. Dev Fıstık Ezmeli Kurabiye

8. Dev Fıstık Ezmeli Kurabiye

u kocaman kurabiye tam olarak sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz büyüklükte! Sadece birkaç malzeme ile müthiş bir ikram ortaya çıkıyor. 

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 2 yumurta

  • 100 gr yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 150 gr fıstık ezmesi 

Yapılışı: 

1. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin. Homojen olana kadar karıştırın ve 5 dakika kadar dinlendirin. 

2. Çalışma yüzeyine biraz yulaf ezmesi serpin, ellerinizi hafifçe ıslatın ve bu karışıma yaklaşık 16 cm çapında ve 1,5 cm kalınlığında bir kurabiye şekli verin. 

3. Hazırladığınız dev kurabiyeyi dikkatlice Philips Airfryer 7000 XXL'a ekleyin ve belirtilen şekilde pişirin. 

Ya da dilerseniz Philips'in otomatik pişirme programları sayesinde en iyi sonuçlar için rehberlik alabilirsiniz. Kurabiyenizin yanmasından korkmayın çünkü pişirme süresini kendisi ayarlayabiliyor! Afiyet olsun.

9. Susamlı Kurabiye

9. Susamlı Kurabiye

Bu geleneksel kurabiye tarifinin lezzetine hayran kalacaksınız. 

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 100 ml su

  • 70 gr şeker

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 130 gr antep fıstığı 

  • 150 gr susam

  • 80 ml az ılık su

  • 1/2 çay kaşığı kuru maya

  • 150 gr şeker

  • 130 gr yumuşaltılmış tereyağı

  • 280 gr kavuzlu buğday unu

Yapıışı:

1.Bir tencereye su, şeker ve bal ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynatın ve birkaç kez karıştırın. Ateşten alın ve soğumasını bekleyin, ardından bir kaseye dökün. 

2. Bir mutfak robotuyla fıstıkları öğütün ve bir kaseye alın. Susamları bir tavada aromatik bir koku alana dek kavurun ve sonrasında tabağa aktarın. 

3. Küçük bir kapta ılık su ve kurutulmuş mayayı karıştırın. 5 dakika dinlendirin. Mutfak makinesiyle şekeri, yumuşatılmış tereyağını ve buğday karıştırın. Daha sonra maya suyunu ekleyin ve karıştırın. Bal şurubunu, susamları ve kabaca öğütülmüş antep fıstığını hazır bulundurun. 

4. Hamuru küçük toplar halinde şekillendirin, ardından topları ellerinizle düzleştirin. Topları şurupla kaplayın ve şurupla kaplı tarafını susama batırın. 

5.Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a kurabiyeleri yerleştirin ve 7 dakika pişirin. Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde kurabiyeleriniz tam istediğiniz gibi pişecek. Kurabiyelerin enfes tadının keyfini çıkarın!

10. Yumuşacık Kahveli Kek

10. Yumuşacık Kahveli Kek

Kahveyle zenginleştirilmiş çikolata sosu gerçekten yiyenleri kendine hayran bırakıyor! 

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 60 gr tereyağı

  • 220 gr bitter çikolata

  • 50 gr un

  • 1/2 .ay kaşığı kabartma tozu

  • 2 orta boy yumurta

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 30 gr pudra şekeri

  • 25 ml espresso kahve

Yapılışı:

1.Tereyağını küp küp doğrayın. Tereyağını 150 gr ve doğranmış çikolatayı kaynayan su üzerine benmari usulü eritin. Malzemeleri pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

2.Unu ve kabartma tozunu bir kaseye eleyin. Başka bir kasede yumurta, süt ve toz şekeri kabarana kadar çırpın.

Çırpılmış yumurta karışımını eritilmiş çikolataya katın. Topaklanmayı önlemek için elenmiş unu azar azar ekleyin. Hamuru homojen hale gelene kadar iyice karıştırın.

3. Hazırlanan karışımı, bolca yağlanmış kaplara eşit şekilde bölün. Büyük hava kabarcıkları kalmaması için her bir kabı tezgaha vurun.

4. Philips Airfryer 7000  XXL kaplarına eklediğiniz karışımı hava hızı yüksek olacak şekilde, 10 dakika 160 derecede pişirin.  

XXL kapasite sayesinde 2 kg / 8,3L kapasite sayesinde aileniz ve sevdikleriniz için 7 porsiyona kadar lezzetli sunumlar yapabilirsiniz. 

5. Bu sırada sosu hazırlayın. Espresso demleyin ve kalan çikolatayı ve kahveyi tamamen homojen hale gelecek şekilde düşük ateşte pişirin.  Pişen keklerin üstüne sosu ekleyin. Afiyet olsun!

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