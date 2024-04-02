Görüş Bildir
Haberler
Video
Bandırma Belediye Başkan Adayı Seçim Zaferini Çerkesçe Oynayarak Kutladı

Bandırma Belediye Başkan Adayı Seçim Zaferini Çerkesçe Oynayarak Kutladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 17:58

İçerik Devam Ediyor

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Pek çok ilimizde, ilçemizde kazanan adaylar ise türlü yollarla kutlama yaptı.

Kimisi Erik Dalı oynadı, kimisi Zeybek, kimisi ise Çerkesçe dansını sergiledi...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir seçim sürecini daha geride bırakan ülkemizin pek çok bölgesinde kazanan adaylar kutlamalar düzenledi.

Bir seçim sürecini daha geride bırakan ülkemizin pek çok bölgesinde kazanan adaylar kutlamalar düzenledi.

CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, kazanmasının ardından vatandaşlarla birlikte Erik Dalı oynadı. Ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıktı haliyle.

İzmir'in Selçuk belediye başkan adayı Filiz Ceritoğlu ise zaferini zeybek oynayarak kutladı.

İzmir'in Selçuk belediye başkan adayı Filiz Ceritoğlu ise zaferini zeybek oynayarak kutladı.

Tam bir kültür beşiği olan ülkemizde, kendi yöresinin dansıyla zaferini kutlayanlar arasına Balıkesir'in Bandırmayı adayı Dursun Mirza da katıldı.

Tam bir kültür beşiği olan ülkemizde, kendi yöresinin dansıyla zaferini kutlayanlar arasına Balıkesir'in Bandırmayı adayı Dursun Mirza da katıldı.

Dursun Mirza, zaferini Çerkes dansıyla kutladı;

O anlara ise birbirinden güzel yorumlar geldi!

O anlara ise birbirinden güzel yorumlar geldi!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?