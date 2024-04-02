Bandırma Belediye Başkan Adayı Seçim Zaferini Çerkesçe Oynayarak Kutladı

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Pek çok ilimizde, ilçemizde kazanan adaylar ise türlü yollarla kutlama yaptı.
Kimisi Erik Dalı oynadı, kimisi Zeybek, kimisi ise Çerkesçe dansını sergiledi...
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Bir seçim sürecini daha geride bırakan ülkemizin pek çok bölgesinde kazanan adaylar kutlamalar düzenledi.
İzmir'in Selçuk belediye başkan adayı Filiz Ceritoğlu ise zaferini zeybek oynayarak kutladı.
Tam bir kültür beşiği olan ülkemizde, kendi yöresinin dansıyla zaferini kutlayanlar arasına Balıkesir'in Bandırmayı adayı Dursun Mirza da katıldı.
Dursun Mirza, zaferini Çerkes dansıyla kutladı;
O anlara ise birbirinden güzel yorumlar geldi!
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