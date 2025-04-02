Bakan Ömer Bolat Tepki İçin Alışverişe Çıkmıştı: Aldığı Ürün Filistin İçin Yapılan Boykot Listesindeymiş
Bakan Ömer Bolat Tepki İçin Alışverişe Çıkmıştı: Aldığı Ürün Filistin İçin Yapılan Boykot Listesindeymiş
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’nin boykot edilecek firmaları paylaşması, 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönüştü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise boykot kararına Ankara’da esnaftan alışveriş yaparak tepki göstermiş ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Bakan Bolat’ın fotoğraflarda aldığı görülen ürünün, İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı başlatılan boykot listesinde olduğu ortaya çıktı.
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Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında CHP, AKP’ye yakın firmalar hakkında boykot başlatmıştı.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan boykotuna Ankara’da alışveriş yaparak tepki göstermişti.
Bakan Ömer Bolat İsrail boykotunu unuttu
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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