Bakan Ömer Bolat İsrail boykotunu unuttu

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Bakan Ömer Bolat Tepki İçin Alışverişe Çıkmıştı: Aldığı Ürün Filistin İçin Yapılan Boykot Listesindeymiş

Bakan Ömer Bolat Tepki İçin Alışverişe Çıkmıştı: Aldığı Ürün Filistin İçin Yapılan Boykot Listesindeymiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 17:14 Son Güncelleme: 02.04.2025 - 17:15

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP’nin boykot edilecek firmaları paylaşması, 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise boykot kararına Ankara’da esnaftan alışveriş yaparak tepki göstermiş ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bakan Bolat’ın fotoğraflarda aldığı görülen ürünün, İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı başlatılan boykot listesinde olduğu ortaya çıktı.

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Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında CHP, AKP’ye yakın firmalar hakkında boykot başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında CHP, AKP’ye yakın firmalar hakkında boykot başlatmıştı.

CHP’nin başlattığı boykot sosyal medyada 2 Nisan’da genel para harcamama hareketine dönüşmüştü. 

CHP lideri Özgür Özel’in de destek verdiği 2 Nisan boykotu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. AKP’li yetkililer ise boykota katılım sağlanmaması gerektiğini açıklamıştı.

Son olarak 2 Nisan boykotuna destek veren oyuncu Aybüke Pusat ise TRT’deki dizinden kovuldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan boykotuna Ankara’da alışveriş yaparak tepki göstermişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Nisan boykotuna Ankara’da alışveriş yaparak tepki göstermişti.

Bakan Ömer Bolat açıklamasında, “Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır.” İfadelerini kullandı.

Bakan Ömer Bolat İsrail boykotunu unuttu

Bakan Ömer Bolat İsrail boykotunu unuttu

Ticaret Bakanı tarafından alışverişte İÇİM tarafından üretilen “İçimino” markalı süt aldığı da görülmüştü.

İÇİM markasının İsrail’in Gazze’deki katliamları sonrasında başlatılan boykotta listede olduğu ortaya çıktı.

İÇİM markasının sahibi AK Gıda, 2015 yılında Ülker’in sahibi Yıldız Holding tarafından Fransız şirketi Groupe Lactalis’e satılmıştı. 

Besnier ailesinin sahibi olduğu Groupe Lactalis isimli şirketin İsrail destekçesi olduğu iddia ediliyordu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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