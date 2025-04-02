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Bakan Ömer Bolat Alışverişte: 2 Nisan Boykotuna Tepkisini Böyle Gösterdi

Bakan Ömer Bolat Alışverişte: 2 Nisan Boykotuna Tepkisini Böyle Gösterdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 13:55

CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı boykot bugün (2 Nisan) para harcamama eylemine dönüştü. Sosyal medyadan başlayan boykota CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 2 Nisan boykotuna tepki olarak bugün Ankara’da esnaftan alışveriş yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türkiye’de 2 Nisan genel para harcamama hareketinin yankıları sürüyor.

Türkiye’de 2 Nisan genel para harcamama hareketinin yankıları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in paylaşımı ile geniş kitlelere yayılan boykot çağrısı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Hükümet yetkilileri, sanayi odaları, iş insanları kuruluşları ise yaptıkları paylaşımlarla boykot kararına tepki gösterdi.

Ticaret Bakanı alışverişten fotoğraf paylaştı.

Ticaret Bakanı alışverişten fotoğraf paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise genel boykota tepkisini esnaftan alışveriş yaparak gösterdi.

Bakan Bolat, “Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır.” açıklamasında bulundu.

Bakan Ömer Bolat'ın paylaşımları 👇

Bakan Ömer Bolat'ın paylaşımları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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maestro__

Bu gün yalakalık için alışveriş yapan boykotu yarına saklıyor demektir 😂

Can_Can

lafa gelince herkes fahiş fiyattan şikayetçi ama muhalefet diyince bir anda fırsatçılar bile milli ekonomiye dahil oldu. la bari bir orta yol bulun da enflas... Devamını Gör

Eee yani

Para bol