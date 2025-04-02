Bakan Ömer Bolat Alışverişte: 2 Nisan Boykotuna Tepkisini Böyle Gösterdi
Bakan Ömer Bolat Alışverişte: 2 Nisan Boykotuna Tepkisini Böyle Gösterdi
CHP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı boykot bugün (2 Nisan) para harcamama eylemine dönüştü. Sosyal medyadan başlayan boykota CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 2 Nisan boykotuna tepki olarak bugün Ankara’da esnaftan alışveriş yaparak sosyal medya hesabından paylaştı.
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Türkiye’de 2 Nisan genel para harcamama hareketinin yankıları sürüyor.
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Ticaret Bakanı alışverişten fotoğraf paylaştı.
Bakan Ömer Bolat'ın paylaşımları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bu gün yalakalık için alışveriş yapan boykotu yarına saklıyor demektir 😂
lafa gelince herkes fahiş fiyattan şikayetçi ama muhalefet diyince bir anda fırsatçılar bile milli ekonomiye dahil oldu. la bari bir orta yol bulun da enflas... Devamını Gör
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