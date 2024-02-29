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'Bak Vallahi 155'i Ararım' Diyen Dayıyı Yine Sinirlendirdiler: 'Sahtekar Gel Karakola Gidiyoruz'

'Bak Vallahi 155'i Ararım' Diyen Dayıyı Yine Sinirlendirdiler: 'Sahtekar Gel Karakola Gidiyoruz'

Youtube Dayı Sokak Röportajı
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 09:23

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İlk olarak 2018 yılında karşımıza çıkan ve yaptığı röportaj sırasında bir kadına sinirlenerek 'Bak vallahi 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiye' sözleriyle hafızalara kazınan Süleyman Çakır isimli dayı, her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.youtube.com/@KopukTopuk
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Kopuk Topuk isimli YouTube kanalının röportajında ortaya çıkan dayı, İstanbul'da AK Parti'nin seçim bölgesinde tartıştığı bir kişiyi karakola götürmek istedi.

Kopuk Topuk isimli YouTube kanalının röportajında ortaya çıkan dayı, İstanbul'da AK Parti'nin seçim bölgesinde tartıştığı bir kişiyi karakola götürmek istedi.

O dayının hayatımıza girdiği 'Vallahi 155'i ararım' sözlerinin yer aldığı anları burada paylaşmıştık: 👇

Tartıştığı kişi için 'Vatan haini' diyen ve telefonla aradığı kişiden yardım isteyen dayı, 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.

Tartıştığı kişi için 'Vatan haini' diyen ve telefonla aradığı kişiden yardım isteyen dayı, 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.

İşte o anlar: 👇

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