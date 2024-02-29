'Bak Vallahi 155'i Ararım' Diyen Dayıyı Yine Sinirlendirdiler: 'Sahtekar Gel Karakola Gidiyoruz'

İlk olarak 2018 yılında karşımıza çıkan ve yaptığı röportaj sırasında bir kadına sinirlenerek 'Bak vallahi 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiye' sözleriyle hafızalara kazınan Süleyman Çakır isimli dayı, her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de ortaya çıktı.