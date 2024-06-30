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Aslında Düşündüğünüz Kadar Çekici Olmadığınızı Gösteren Bazı İşaretler

Aslında Düşündüğünüz Kadar Çekici Olmadığınızı Gösteren Bazı İşaretler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 14:45

İnsanların genellikle güzel ve yakışıklı kişilere karşı daha farklı davrandığını fark ettiniz mi? Bugünkü içeriğimizde aslında düşündüğünüz kadar çekici olmadığınızın 15 belirtisine bakacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Çocuklar sana bakınca korkuyorsa genelde oldukça kolay bir açıklaması var..."

1. "Çocuklar sana bakınca korkuyorsa genelde oldukça kolay bir açıklaması var..."

2. "Covid zamanı maske takarken insanlar sana karşı daha nazik davrandıysa..."

2. "Covid zamanı maske takarken insanlar sana karşı daha nazik davrandıysa..."

3. "İlkokulda yeni yıl için herkes birbirine hediye alırken kimse seni seçmek istemediyse büyük ihtimalle biraz çirkindin..."

3. "İlkokulda yeni yıl için herkes birbirine hediye alırken kimse seni seçmek istemediyse büyük ihtimalle biraz çirkindin..."

4. "Arkadaşlarına, 'çok çirkinim,' dediğinde hepsi sessizleşiyorsa..."

4. "Arkadaşlarına, 'çok çirkinim,' dediğinde hepsi sessizleşiyorsa..."

5. "İnsanlar genellikle kişiliğini övüyorsa ve dış görünüşüne karşı yorum yapmaktan kaçınıyorsa büyük ihtimalle çirkinsin."

5. "İnsanlar genellikle kişiliğini övüyorsa ve dış görünüşüne karşı yorum yapmaktan kaçınıyorsa büyük ihtimalle çirkinsin."
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6. "Çekici sevgilinle beraber alışverişe çıktığınızda kasiyer ikinizin eşyaları arasına bariyer koyuyorsa büyük ihtimalle beraber olduğunuza inanamamış olabilir..."

6. "Çekici sevgilinle beraber alışverişe çıktığınızda kasiyer ikinizin eşyaları arasına bariyer koyuyorsa büyük ihtimalle beraber olduğunuza inanamamış olabilir..."

7. "Arkadaşlarınla dışarı çıktığında herkes çekici arkadaşına iyi davranıyorsa ve seni sadece görmezden geliyorsa..."

7. "Arkadaşlarınla dışarı çıktığında herkes çekici arkadaşına iyi davranıyorsa ve seni sadece görmezden geliyorsa..."

8. "Sokakta karşı cinsten birisi sana hiç bakmıyorsa ve hatta hayvanlar bile seni görünce yolunu değiştiriyorsa..."

8. "Sokakta karşı cinsten birisi sana hiç bakmıyorsa ve hatta hayvanlar bile seni görünce yolunu değiştiriyorsa..."

9. "İnsanlar genelde sana bakarken biraz iğrenmiş bir gözle bakıyor ve seninle konuşmamak için ekstra çaba harcıyorsa."

9. "İnsanlar genelde sana bakarken biraz iğrenmiş bir gözle bakıyor ve seninle konuşmamak için ekstra çaba harcıyorsa."

10. "Gerçeği öğrenmek istiyorsan bir çocuğa sor ve cevabı sana bilmen gereken her şeyi söyleyecek."

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11. "Bugüne kadar sana kimse çıkma teklifi etmemişse..."

11. "Bugüne kadar sana kimse çıkma teklifi etmemişse..."

12. "Ne zaman yalnız olduğundan bahsetsen insanlar öncelikle, 'O kadar da kötü gözükmüyorsun aslında...' diyorsa..."

12. "Ne zaman yalnız olduğundan bahsetsen insanlar öncelikle, 'O kadar da kötü gözükmüyorsun aslında...' diyorsa..."

13. "Erkekler seninle konuşurken adeta 10 yıllık arkadaşıyla konuşurmuş gibi rahat rahat konuşuyordur."

13. "Erkekler seninle konuşurken adeta 10 yıllık arkadaşıyla konuşurmuş gibi rahat rahat konuşuyordur."

14. "Hayatta adeta görünmez gibiysen."

14. "Hayatta adeta görünmez gibiysen."

'Üzgünüm ama insanlar çekici insanlar ile konuşmakla çok meşgul ve sıra asla sana gelmeyecek.'

15. "Müşteri hizmetleri seninle konuşurken tavrını değiştiriyorsa ve daha kaba oluyorsa..."

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