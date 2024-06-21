Artık Yaşlanmak Tarihe Karıştı: Bir Doktor 59 Yaşındaki Hastasının Operasyondan Sonraki Değişimini Paylaştı

Estetik cerrahi alanında son yıllarda gözle görülür bir ilerleme yaşandı. Bu disiplin, bilim ve teknolojinin sunduğu yenilikler sayesinde büyük bir hızla gelişiyor ve her geçen gün daha da ileriye taşınıyor. Özellikle ülkemiz, bu konudaki başarılarıyla yurt dışından insanların da dikkatini çekiyor.
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Bir doktor, 59 yaşındaki hastasının geçirdiği operasyonun ardından yaşadığı değişimi paylaştı.
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"Sihir değil ameliyat" notuyla paylaştığı kadının doğal görüntüsü beğeni topladı.
İşte o değişim;
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