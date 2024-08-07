Antalya'da Akıllara Durgunluk Veren Kaza: Oto Yıkamacı, Müşterinin Aracıyla Ortalığı Birbirine Kattı

Antalya'da bir AVM'de aracını yıkatmak için anahtarı oto yıkamacıya teslim eden kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, oto yıkamacıda çalışan genç, müşterinin aracıyla AVM'nin otoparkında hız sınırını aşarak kazaya sebep oldu. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.