Antalya'da Akıllara Durgunluk Veren Kaza: Oto Yıkamacı, Müşterinin Aracıyla Ortalığı Birbirine Kattı

Antalya'da bir AVM'de aracını yıkatmak için anahtarı oto yıkamacıya teslim eden kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, oto yıkamacıda çalışan genç, müşterinin aracıyla AVM'nin otoparkında hız sınırını aşarak kazaya sebep oldu. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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Antalya'da bir AVM'de aracını oto yıkamaya teslim eden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, oto yıkamada çalışa gencin müşterinin aracıyla hız sınırını aşması sonucu başka bir araçla çarpışarak savrulup AVM direğine çarptı.
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Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. İşte kaza sonrası araçlarda meydana gelen hasarın görüntüleri; 📹
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