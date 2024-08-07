Görüş Bildir
Haberler
Video
Antalya'da Akıllara Durgunluk Veren Kaza: Oto Yıkamacı, Müşterinin Aracıyla Ortalığı Birbirine Kattı

Antalya'da Akıllara Durgunluk Veren Kaza: Oto Yıkamacı, Müşterinin Aracıyla Ortalığı Birbirine Kattı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 12:24

İçerik Devam Ediyor

Antalya'da bir AVM'de aracını yıkatmak için anahtarı oto yıkamacıya teslim eden kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, oto yıkamacıda çalışan genç, müşterinin aracıyla AVM'nin otoparkında hız sınırını aşarak kazaya sebep oldu. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Antalya'da bir AVM'de aracını oto yıkamaya teslim eden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, oto yıkamada çalışa gencin müşterinin aracıyla hız sınırını aşması sonucu başka bir araçla çarpışarak savrulup AVM direğine çarptı.

Antalya'da bir AVM'de aracını oto yıkamaya teslim eden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, oto yıkamada çalışa gencin müşterinin aracıyla hız sınırını aşması sonucu başka bir araçla çarpışarak savrulup AVM direğine çarptı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. İşte kaza sonrası araçlarda meydana gelen hasarın görüntüleri; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın