Amazon Gece İndirimleri Başladı! İşte Bu Akşam İndirime Girecek Olan Ürünler

%79 Houttuynia özü içeren Kore malı bu ürün, cildinizi içeriden dışarıya doğal bir denge ve huzur ile sarar. Houttuynia, Güney Kore'nin geleneksel bitkilerinden biridir ve cilt sakinleştirme ve dengeleme konusunda son derece etkilidir. Bu bitkinin özü, cildinizi huzurla doldurur ve her damlası cildinizdeki gerginliği ve stresi hafifletir.

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