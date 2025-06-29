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Altın Gününe Yeni Soluk: Gün Yapan Teyzeler Eve Dansöz Çağırarak Eğlendi

Altın Gününe Yeni Soluk: Gün Yapan Teyzeler Eve Dansöz Çağırarak Eğlendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.06.2025 - 15:02

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Güvence arayan yatırımcıların en çok tercih ettiği değerli maden olan altın, her zaman için en güvenilir yatırım aracıdır. Ekonomik dalgalanmalara karşı bir koruma sağlayan altın, finansal istikrarın simgesidir. Yatırımcıların çoğu, altının değerini koruma özelliğinden dolayı ona yönelir. Bu özellikleri sebebiyle altın yatırım konusunda pek bilgisi olmayan büyüklerimizin de güvenli limanı. Bu zamanla 'altın günü' etkinliğine de dönüştü. 

Altın günleri büyüklerimizin hem birikim yaptığı hem de eğlendiği bir etkinlik. Fakat sosyal medyada viral olan bir altın günü, bu etkinliğe yeni bir soluk getirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Altın günleri, Türk toplumunun sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.

Altın günleri, Türk toplumunun sosyal yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu geleneksel etkinlik genellikle kadınlar arasında düzenlenir ve hem sosyal bağları güçlendirir hem de ekonomik birikim yapma fırsatı sunar. Altın günlerinin temel amacı, toplumda dayanışmayı ve birlikte hareket etmeyi teşvik etmektir. Bu etkinlikler, kadınların sosyal çevrelerini genişletmelerine ve birbirleriyle daha fazla zaman geçirmelerine olanak sağlar. Ayrıca, altın günleri genellikle oldukça eğlenceli geçer. Bu teyzeler ise dansöz ile eğlencelerine farklı bir boyut kazandırmış.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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