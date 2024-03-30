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Almanya’da Terör Tehdidi: IŞİD Dev Maç Öncesi Görsel Paylaştı

Almanya’da Terör Tehdidi: IŞİD Dev Maç Öncesi Görsel Paylaştı

Almanya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.03.2024 - 11:14

Terör örgütü IŞİD’e bağlı bir hesap tarafından paylaşılan görsel, Almanya’da terör tehdidi seviyesini en yüksek dereceye çıkardı.

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Almanya Bundesliga’da bugün Bayern Münih ile Dortmund derbide karşı karşıya gelecek.

Almanya Bundesliga’da bugün Bayern Münih ile Dortmund derbide karşı karşıya gelecek.

Terör örgütü IŞİD ise paylaştığı fotoğrafla bu akşam oynanacak maç öncesi korku saldı.

Terör örgütü IŞİD ise paylaştığı fotoğrafla bu akşam oynanacak maç öncesi korku saldı.

IŞİD’in Sarh al Khalifah isimli medya hesabından paylaşılan görselde, Bayern Münih stadyumu önündeki taraftarlar hedefe kondu.

IŞİD’in Sarh al Khalifah isimli medya hesabından paylaşılan görselde, Bayern Münih stadyumu önündeki taraftarlar hedefe kondu.

Yaptıkları vahşi katliamlar bilinen IŞİD, son olarak Rusya’nın başkenti Moskova’da konser salonuna saldırmış ve yaklaşık 140 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Yaptıkları vahşi katliamlar bilinen IŞİD, son olarak Rusya’nın başkenti Moskova’da konser salonuna saldırmış ve yaklaşık 140 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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