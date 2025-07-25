Almanya'da Bir Yarışmada Tanzanyalı Çocuktan Ferdi Tayfur-İçim Yanar Performansı

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025 tarihinde aramızdan ayrıldı. Tayfur'un ölümü ve geride bıraktığı hikayesi sadece sevenlerini değil Türkiye'yi yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un İçim Yanar parçası ise Gassal dizisiyle yeniden gündeme gelmişti. Türkiye sınırlarını açan bu şarkı Almanya'ya hatta Tanzanya'ya bile ulaşmış. Almanya'da bir yarışmadan Tanzanyalı çocuğun Ferdi Tayfur-İçim Yanar performansı gündem oldu.