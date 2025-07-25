Almanya'da Bir Yarışmada Tanzanyalı Çocuktan Ferdi Tayfur-İçim Yanar Performansı

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025 tarihinde aramızdan ayrıldı. Tayfur'un ölümü ve geride bıraktığı hikayesi sadece sevenlerini değil Türkiye'yi yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un İçim Yanar parçası ise Gassal dizisiyle yeniden gündeme gelmişti. Türkiye sınırlarını açan bu şarkı Almanya'ya hatta Tanzanya'ya bile ulaşmış. Almanya'da bir yarışmadan Tanzanyalı çocuğun Ferdi Tayfur-İçim Yanar performansı gündem oldu.
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O performansı buradan izleyebilirsiniz:
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Tanzanyalı Ferdi'nin İçim Yanar performansı tam not aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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