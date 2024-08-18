Ali Koç'a Saldırıda Bulunmuştu: Fenerbahçe'den Göztepe Görevlisi Hakkında Açıklama
Ali Koç'a Saldırıda Bulunmuştu: Fenerbahçe'den Göztepe Görevlisi Hakkında Açıklama
Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşananlar olaylar ilgi açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, ev sahibi ekibin bir görevlisi tarafından saldırıya uğramıştı.
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Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur."
"Elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir."
"Şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?"
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, dün gece Ali Koç'a saldırıdan bulunan şahsın yaşananlar sonrası tişörtünü değiştirip stattan ayrıldığını iddia etmişti.
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