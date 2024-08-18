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Ali Koç'a Saldırıda Bulunmuştu: Fenerbahçe'den Göztepe Görevlisi Hakkında Açıklama

Ali Koç'a Saldırıda Bulunmuştu: Fenerbahçe'den Göztepe Görevlisi Hakkında Açıklama

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 11:49

Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşananlar olaylar ilgi açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, ev sahibi ekibin bir görevlisi tarafından saldırıya uğramıştı.

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Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.'

"Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur."

"Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur."

'Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.'

"Elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir."

"Elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir."

'Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.'

"Şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?"

"Şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?"

'Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiçbir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

Başkanımız Ali Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, dün gece Ali Koç'a saldırıdan bulunan şahsın yaşananlar sonrası tişörtünü değiştirip stattan ayrıldığını iddia etmişti.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, dün gece Ali Koç'a saldırıdan bulunan şahsın yaşananlar sonrası tişörtünü değiştirip stattan ayrıldığını iddia etmişti.
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