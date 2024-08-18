Ali Koç'a Saldırıda Bulunmuştu: Fenerbahçe'den Göztepe Görevlisi Hakkında Açıklama

'Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiçbir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

Başkanımız Ali Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”