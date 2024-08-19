Alanya'da Lüks Yatla Tura Çıkan Turistler Çöp Toplamak İçin Yarıştı: Hem Eğlendiler Hem Farkındalık Yarattılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks yatla tura çıkan turistler, denize atılan çöpleri toplamak için düzenlenen yarışmada hem eğlendi hem de çevre temizliği yaptı.
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Tekne kaptanı Turgay Meşe, çevre bilincini artırmak ve tatilin keyfini çıkarmak için bir çöp toplama etkinliği düzenledi.
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Lüks teknede Alanya’nın tarihi güzelliklerini gezen turistler, tur sırasında sup tahtasıyla denizden çöp toplama yarışına katıldı. En çok çöp toplayan turistlere kaptan şapkası hediye edildi. Etkinliğe farklı tur tekneleri ve çevredeki insanlar da destek verdi.
Videonun tamamı için:
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Helal olsun kaptanıma. Hep sanayilerde ucuz suriyeli mi çalışacak. Suriyelinin deniz görmüşleri.