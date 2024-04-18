AK Partili Şamil Tayyar Şehir Hastaneleri'ni Eleştirdi: “Mansur Yavaş Çorba Dağıtarak Daha Çok Fayda Sağladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sağlık sistemimizin zirvesi” olarak tanımladığı şehir hastaneleri uzun zamandır tartışma konusu. Modern yapıları ve fiziksel avantajlarıyla fayda sağlayan şehir hastaneleri hem yerleşim yerlerinden uzak olmaları sebebiyle eleştiriliyor hem de randevu sistemindeki aksamaların sebebi olarak görülüyor.