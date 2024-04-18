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AK Partili Şamil Tayyar Şehir Hastaneleri'ni Eleştirdi: “Mansur Yavaş Çorba Dağıtarak Daha Çok Fayda Sağladı”

AK Partili Şamil Tayyar Şehir Hastaneleri'ni Eleştirdi: “Mansur Yavaş Çorba Dağıtarak Daha Çok Fayda Sağladı”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 11:16 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 11:25

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sağlık sistemimizin zirvesi” olarak tanımladığı şehir hastaneleri uzun zamandır tartışma konusu. Modern yapıları ve fiziksel avantajlarıyla fayda sağlayan şehir hastaneleri hem yerleşim yerlerinden uzak olmaları sebebiyle eleştiriliyor hem de randevu sistemindeki aksamaların sebebi olarak görülüyor.

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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da şehir hastaneleri kantinlerinde çayın 50 TL ve çorbanın 300 TL olmasına eleştiri getirdi.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da şehir hastaneleri kantinlerinde çayın 50 TL ve çorbanın 300 TL olmasına eleştiri getirdi.

Hastanelerinin önünde çorba dağıtan Mansur Yavaş’ın Şehir Hastanesi’nden daha fazla siyasi fayda sağladığını söyledi.

Hastanelerinin önünde çorba dağıtan Mansur Yavaş’ın Şehir Hastanesi’nden daha fazla siyasi fayda sağladığını söyledi.

İşte o eleştiri;

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