Akciğer Hastalığı ve Alerjisi Bulunanlar Dikkat! Sahra Çölü'nden Türkiye'ye Yoğun Toz Taşınımı Geliyor
Akciğer Hastalığı ve Alerjisi Bulunanlar Dikkat! Sahra Çölü'nden Türkiye'ye Yoğun Toz Taşınımı Geliyor
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı beklendiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi.
Profesör, Çöl tozlarıyla beraber yaşanabilecek polen sorununa da dikkat çekti.
Çöl tozlarının havada aşırı miktarda yoğunlaşacağını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, bu dönem kırmızı renkli tabakalı silikat nedeniyle araçların üzerinin çamura bulanacağını kaydetti.
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