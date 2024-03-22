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Kaçak Madendeki Kazadan Sonra Yakılan Afgan Madencinin Soruşturmasında Kan Donduran Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Kaçak Madendeki Kazadan Sonra Yakılan Afgan Madencinin Soruşturmasında Kan Donduran Ayrıntılar Ortaya Çıktı

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
22.03.2024 - 12:40

Zonguldak'taki kaçan madende meydana gelen kazanın ardından yakılarak öldürülmeye çalışılan Afgan soruşturmasındaki kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.👇

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
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10 Kasım 2023 tarihinde Zonguldak'taki kaçak altın madeninde 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame tamamlandı.

10 Kasım 2023 tarihinde Zonguldak'taki kaçak altın madeninde 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame tamamlandı.

İddianamede, ormanda yanmış şekilde bulunan cansız bedenin kaçak ocaktaki kazayı gizlemek için yakıldığı belirtildi.

Açılan soruşturmada gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklandı. Kaçak maden ocağı ise yaşanan olayın ardından kapatıldı.

Açılan soruşturmada gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklandı. Kaçak maden ocağı ise yaşanan olayın ardından kapatıldı.

Hazırlanan iddianamede cansız bedenin yüzünün, omuzlarının ve ayaklarının yanmadığı belirtilirken. Bedenin kayıp şahıs bildiriminden tespit edildiği eklendi.

Hazırlanan iddianamede cansız bedenin yüzünün, omuzlarının ve ayaklarının yanmadığı belirtilirken. Bedenin kayıp şahıs bildiriminden tespit edildiği eklendi.

Kaçak madende meydana gelen kazanın ardından Vezir Mohammed Nourtani'nin hayatta olduğu ancak ağır yaralandığını da iddianamede belirtildi.

Kaçak madende meydana gelen kazanın ardından Vezir Mohammed Nourtani'nin hayatta olduğu ancak ağır yaralandığını da iddianamede belirtildi.

Afgan madencinin battaniyeye sarılı bir şekilde 3 saat boyunca kamyonet kasasında gezdirildiği belirtilen iddianamede gözaltına alınan iki kişinin benzin aldığı belirtildi.

Afgan madencinin battaniyeye sarılı bir şekilde 3 saat boyunca kamyonet kasasında gezdirildiği belirtilen iddianamede gözaltına alınan iki kişinin benzin aldığı belirtildi.
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Madencinin kıyafetleri de yakılarak yok edilmiş ve olayda kullanılan battaniye, benzin bidonu gibi kanıtlar farklı alanlara bırakılmış.

Madencinin kıyafetleri de yakılarak yok edilmiş ve olayda kullanılan battaniye, benzin bidonu gibi kanıtlar farklı alanlara bırakılmış.

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