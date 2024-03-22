Dünyayı Gezen Eski Polis Melih Bektaş’a Malezya’da İşkence: “Ölüme Hiç Bu Kadar Yaklaşmamıştım”

10 yıllık polislik görevinden istifa ederek dünyayı gezmeye başlayan Melih Bektaş, Malezya’da başından geçenleri anlattı. Bir tapınakta saatlerde işkence gördüğünü ifade eden Bektaş, “ölüme hiç bu kadar yaklaşmamıştım” dedi.