Dünyayı Gezen Eski Polis Melih Bektaş’a Malezya’da İşkence: “Ölüme Hiç Bu Kadar Yaklaşmamıştım”
Dünyayı Gezen Eski Polis Melih Bektaş’a Malezya’da İşkence: “Ölüme Hiç Bu Kadar Yaklaşmamıştım”
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Polislikten istifa ederek dünyayı gezen Melih Bektaş, çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
Milliyet’ten Gonca Kocabaş’ın haberine göre; Melih Bektaş Malezya’da yaşadığı gasp olayının detaylarını anlattı.
“Beni bir Hindu tapınağına getirdiler ve 2 bin dolar dolar istediler. Paramın olmadığını söylediğimde içlerinden biri sol tarafıma yumruk atıp çantama doğru hamle yaptı. Ben de refleksle çantamı kavradım.”
“Bu sırada 5 kişi topluca bana saldırmaya başladı. Enseme çizik attılar, sırtıma ve sağ baldırıma bıçakla vurmaya başladılar. Darbeleri almaya başlayınca çantayı bıraktım ve onlar da saldırmayı bıraktı. Böylece beni 13 saat boyunca tutacakları süre başlamış oldu.”
"Biraz da artık ölümü kabullenmiştim çünkü hepsinin gerçek yüzünü görmüştüm. Beni öldüreceklerini düşünüyordum"
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“Adamlar beni oradan alıp bir kaportacıya götürdüler. Götürdükleri yerde dışarıyı göremiyordum. Başımda nöbet tutanlar vardı. Orada da uzun bir süre tutuldum. Şahıslar bu sırada kredi kartından para çekmeye çalışıyorlardı. Hatta bankamın uygulamasını indirip bana internet bankacılığını açtırmaya bile çalıştılar ama iPhone'umu alıp iCloud hesabını sildikleri için hiçbir şekilde bunu yapamayacaklarını söyledim.”
Melih Bektaş, sonrasında soyguncuların kendilerini gözü bağlı şekilde bıraktıklarını söyledi ve polisler birlikte bazı çete üyelerini tespit ettiklerini ifade etti.
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