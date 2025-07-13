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Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Sezon Öncesi Kampı İçin Türkiye'ye Geliyor

Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Sezon Öncesi Kampı İçin Türkiye'ye Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 23:37

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye’ye geldi. İngiltere Championship ekibi, 13 Temmuz Pazar günü Corendon Airlines’ın özel olarak tasarladığı kaplan temalı uçakla İstanbul’a ulaştı. Takım, Türkiye’de düzenlenecek hazırlık kampı ve dostluk maçları için kampa girecek.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezona Riva'da hazırlanacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezona Riva'da hazırlanacak.

Hull City, “Tigers on Tour” etkinliği kapsamında 13-20 Temmuz tarihleri arasında TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı gerçekleştirecek. Kamp süresince oynanacak hazırlık maçları öncesinde, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ve Sportif Direktör Jared Dublin’in katılımıyla 15 Temmuz Salı günü saat 15.00’te TFF Riva Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlenecek.

Acun Ilıcalı'dan 100 Hull City taraftarına büyük jest yapıldı. Taraftarlar takımla birlikte İstanbul'a geldi.

Acun Ilıcalı'dan 100 Hull City taraftarına büyük jest yapıldı. Taraftarlar takımla birlikte İstanbul'a geldi.

İstanbul’da 13-20 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak Hull City’yi taraftarları da yalnız bırakmayacak. Kulüp başkanı Acun Ilıcalı ve seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın desteğiyle yaklaşık 100 şanslı taraftar, teknik direktör Sergej Jakirovic’in A takım kadrosuyla birlikte İstanbul’da sekiz gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Taraftarlar, kamp sürecini ve dostluk maçlarını yakından takip etmenin yanı sıra, İstanbul’daki sosyal etkinliklere, şehir turlarına ve sürpriz aktivitelere katılma fırsatı bulacak. Tatilin üç günü ise Türkiye’nin popüler tatil merkezlerinden Çeşme’de geçecek; güneş, deniz ve eğlencenin keyfi çıkarılacak.

Acun Ilıcalı, daha önce de sezon öncesi kamplarda Hull City taraftarlarını Antalya ve İstanbul’da ağırlayarak benzer deneyimler yaşatmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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