Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Sezon Öncesi Kampı İçin Türkiye'ye Geliyor

İstanbul’da 13-20 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak Hull City’yi taraftarları da yalnız bırakmayacak. Kulüp başkanı Acun Ilıcalı ve seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın desteğiyle yaklaşık 100 şanslı taraftar, teknik direktör Sergej Jakirovic’in A takım kadrosuyla birlikte İstanbul’da sekiz gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Taraftarlar, kamp sürecini ve dostluk maçlarını yakından takip etmenin yanı sıra, İstanbul’daki sosyal etkinliklere, şehir turlarına ve sürpriz aktivitelere katılma fırsatı bulacak. Tatilin üç günü ise Türkiye’nin popüler tatil merkezlerinden Çeşme’de geçecek; güneş, deniz ve eğlencenin keyfi çıkarılacak.

Acun Ilıcalı, daha önce de sezon öncesi kamplarda Hull City taraftarlarını Antalya ve İstanbul’da ağırlayarak benzer deneyimler yaşatmıştı.