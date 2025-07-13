Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Sezon Öncesi Kampı İçin Türkiye'ye Geliyor
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye’ye geldi. İngiltere Championship ekibi, 13 Temmuz Pazar günü Corendon Airlines’ın özel olarak tasarladığı kaplan temalı uçakla İstanbul’a ulaştı. Takım, Türkiye’de düzenlenecek hazırlık kampı ve dostluk maçları için kampa girecek.
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezona Riva'da hazırlanacak.
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Acun Ilıcalı'dan 100 Hull City taraftarına büyük jest yapıldı. Taraftarlar takımla birlikte İstanbul'a geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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