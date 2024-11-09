9 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya yılın çiftlerinden bir tanesi. Aşk haberleri ile herkesi şaşırtan ünlü çift, çok eleştirilmişti. Demir ve Sarıkaya çifti tüm eleştirilere rağmen aşklarını tam gaz yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerine yorum yapan ünlü çift son zamanlarda birlikte oldukları kareleri de paylaşımlarına ekliyor. Bu seferki aşk karesi de Mert Demir'den geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımı yine kimseye geçmedi!
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Wanda Nara, Icardi ve L-Gante'nin aşk üçgeni günlerdir gündemimizde biliyorsunuz. Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma iddiaları, Icardi'nin sakatlanması, Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi derken işin içinden çıkma neredeyse imkansız hale geldi. Nara'ya en çok kızan da şüphesiz ki Galatasaray taraftarları oldu. Son olarak ise Galatasaray taraftarları Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet ederek kapanmasına neden oldu.
Ünlü isimler kimi zaman rol aldıkları yapımlar, kimi zaman yaşadıkları aşklar, kimi zaman da açıklamaları ile hafızalarımıza kazınıyorlar. Aşklar ve roller gelip geçiyor. Ancak ünlü isimlerimizin yaptıkları açıklamalar yıllar geçse bile hafızalarımızdan silinmiyor. Gelin ünlü isimlerin yıllar geçse bile unutulmayan gaflarına birlikte bakalım. Biz şimdiden uyaralım! "Bu kadar da olmaz" demeye hazır olun.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü futbolcu kariyerinin yanı sıra Wanda Nara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde evliliğiyle ilgili problemler yaşayan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile pozları da gündemde. Peki Icardi ve L-Gante'nin ortak noktası ne? Gelin birlikte bakalım!
Dizi sinema sektörünün önde gelen oyuncularından bir tanesi şüphesiz Nejat İşler. Kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu bu kez bir mekan çıkışında kendinin kaybettiği anlar ile gündeme geldi. TV100'ün özel haberine göre alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, önce garsonu tokatladı sonra yere kapaklandı.
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Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün, sektörün önde gelen oyuncuları arasında biliyorsunuz ki. Ünlü ikili son olarak Zeytin Ağacı isimli dizide bir araya gelmişlerdi. Dizinin galasında Büyüküstün'ün Seda Bakan'ı susturmaya çalışması ise gündemi günlerce meşgul etmişti. Seda Bakan açıklamalardan sonra bir paylaşım yaparak !sorun yok' mesajı vermişti. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün tavırları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Bu yıl Miss Turkey 2024 yarışmasından birincilikle ayrılan isim İdil Bilgen olmuştu. Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen'in birinciliği ise sosyal medyada tartışma konusu olmuş, bir kesim ünlü güzelin birinciliğini çok eleştirmişti. Bilgen ise bu birinciliğin mesleki alanındaki araştırmalar konusunda faydalı olacağını söylemişti. Ünlü güzel bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekti.
Aşk konularında bir uzman olarak bilinen ve "Aşk Doktoru" lakabıyla tanınan Aşkım Kapışmak'ı artık pek çoğunuz tanıyorsunuzdur. İlişkiler, duygusal bağlar ve aşk üzerine yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalarla tanınan Kapışmak, bu konulardaki bilgilerini sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Kendine özgü yaklaşımı ve sivri diliyle, takipçilerine bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Kendisi son dönemde gelen soruları da yanıtlıyor. Fakat cevapları biraz 'net' bir dille verdiğinden hem güldürüyor hem de izleyenlerin ilişkiler konusunda ister istemez çok temkinli davranmasına sebep olabiliyor.
Wanda Nara ve Icardi arasındaki ipler gittikçe geriliyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz günlerde rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığını açıklayan Wanda Nara'dan gelen açıklama ise olayların iyice karışmasına neden olmuştu. Yeni aşkıyla paylaşımlarına devam ettiği sırada Icardi'nin yaşadığı sakatlık ise futbolcunun sevenlerini iyice sinirlendirmişti. Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrası futbolcuya mesaj atan Wanda Nara o konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Nara'nın attığı mesajın yanı sıra Icardi'nin uzun mesajındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
Uzun bir süre boyunca Pınar Deniz'le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kaan Yıldırım'ı aşk hayatıyla konuşmaya alıştık. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini İtalya'da gerçekleştirdikleri bir düğünle taçlandırmaya karar veren Deniz ve Yıldırım çifti öne çektikleri bu törenle gündeme gelmişti. Kısa süre sonra Pınar Deniz'in hamile olduğu doğrulanmış, çift erkek bebek beklediğini duyurmuştu. Londra'da davete katılan Kaan Yıldırım'a bir X kullanıcısı tarafından beklenmedik bir yorum yapıldı. Kaan Yıldırım bakın hangi ünlü futbolcuya benzetildi!
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