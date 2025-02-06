6 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Perşembe gecesi ülkemizin gündemine oturan önemli haberleri sizin için bir araya getirdik! Gece boyunca gözünüzden kaçırdığınız veya yeniden okumak isteyebileceğiniz haberlerle 6 Şubat 2025 akşamı neler yaşandığını bir kez de birlikte ele alalım. Peki, 6 Şubat akşamı Türkiye'de neler oldu?

İşte, 6 Şubat Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken haberleri