6 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Perşembe gecesi ülkemizin gündemine oturan önemli haberleri sizin için bir araya getirdik! Gece boyunca gözünüzden kaçırdığınız veya yeniden okumak isteyebileceğiniz haberlerle 6 Şubat 2025 akşamı neler yaşandığını bir kez de birlikte ele alalım. Peki, 6 Şubat akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte, 6 Şubat Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken haberleri
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MHP'den Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı pek çok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verilen şehirler Valilik, Kaymakamlık ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla belli oldu.
Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal, "Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum." diyerek emeklilik kararını duyurdu. Portakal, Sözcü TV ekranlarına ise Haziran ayında veda edecek.
Yunanistan'ın Kiklad Adalarından biri olan Santorini'de günlerdir devam eden deprem fırtınası, volkan patlama riskini artırırken, bölgede alınan önlemler de arttı. 11 bin kişininin adayı terk etmesinin ardından 1 Mart'a kadar sürecek OHAL ilan edildi.
ID İletişim'in kurucu ortaklarından Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddiaları ile gündeme gelmişti. Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Barım, Gezi Direnişi'nin planlayıcılarından olduğuna dair iddialar kapsamında tutuklanmıştı. Barım'ın kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı da gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan sonra ise serbest bırakıldılar.
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6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinin 2. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremde iki evladını kaybeden anneye evini teslim ederken söylediği sözler gündem oldu. "Rabbim cennetinde buluştursun inşallah." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar güzel dua ettim sana ya! 3+1 daire" diyerek sözlerini tamamladı.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara yaşadığı bir olayı X hesabı üzerinden paylaşarak “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor” dedi.
Türkiye'nin acı kayıplar ile sarsıldığı 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay ve Adıyaman'da halk bir araya gelerek "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yeni bir skandal açıklamaya imza attı. Trump, "Planıma göre Gazze, savaşın sonunda İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek" dedi.
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan ‘influencer’lara eğitim düzenledi. Instagram'da 229 bin takipçisi bulunan Burcu Tuncok, eğitimde anlatılan cezaları takipçileri ile paylaştı. Tuncok'un anlattıkları arasında krem paylaşan ve “Bunu kullanınca namaza başladım” diyen bir influencera 880 bin TL ceza kesildiğine ilişkin bilgi de vardı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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