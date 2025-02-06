MHP'den Açıklama Geldi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kalp Kapakçığı Değişti
MHP'den Açıklama Geldi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kalp Kapakçığı Değişti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde yatırıldığı hastanede ameliyat oldu. 6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyon ile kalp kapakçığı değiştirildi. Yapılan açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklamada bulundu!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.
Açıklamada, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi: "Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir."
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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