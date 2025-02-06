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MHP'den Açıklama Geldi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kalp Kapakçığı Değişti

MHP'den Açıklama Geldi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kalp Kapakçığı Değişti

Devlet Bahçeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 21:11

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde yatırıldığı hastanede ameliyat oldu. 6 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyon ile kalp kapakçığı değiştirildi. Yapılan açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. 

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklamada bulundu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklamada bulundu!

MHP tarafından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin 4 Şubat 2025 tarihinde, 'planlı tetkik ve tedavileri için Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırıldığı' ifade edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda ise kalp ameliyatı olduğu duyuruldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı değiştirildi.

MHP tarafında yapılan açıklamada '10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. ' ifadelerine yer verildi. Peki, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Açıklamada, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi: "Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir."

Açıklamada, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi: "Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir."

Ayrıca, kısa bir süre içerisinde hasteneden çıkacağı ve günlük yaşantısına döneceği de açıklamada yer alan bilgiler arasındaydı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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