MHP'den Açıklama Geldi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kalp Kapakçığı Değişti

MHP tarafından yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin 4 Şubat 2025 tarihinde, 'planlı tetkik ve tedavileri için Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'ne yatırıldığı' ifade edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda ise kalp ameliyatı olduğu duyuruldu.