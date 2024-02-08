6 Şubat Depremi Sonrası Hane Başı 10 Bin TL Destek Ödemesinin Bağışlarla Karşılandığı Ortaya Çıktı
6 Şubat Depremi Sonrası Hane Başı 10 Bin TL Destek Ödemesinin Bağışlarla Karşılandığı Ortaya Çıktı
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hane başına 10 bin TL destek ödemesinin devlet bütçesinden yapılmadığı ortaya çıktı. Depremzedelere destek ödemesi vatandaşın bağışları ile yapıldı.
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6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depremin üzerinden 1 yıl geçti.
6 Şubat depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hane başına 10 bin TL destek ödemesi hakkında bir gerçek ortaya çıktı.
10 bin TL'lik destek ödemesinin devlet bütçesinden değil, AFAD’a vatandaşların yaptığı bağışlardan karşılandığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Şubat tarihinde oturulamaz haldeki evler için hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı ve yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapılacağını duyurmuştu.
Evrensel gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan deprem raporunda yer alan bilgilere göre söz konusu yardımlar AFAD’a vatandaşların gönderdiği bağışlardan karşılandı.
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AFAD bağış hesabında 2 Şubat 2024 itibarıyla 128,9 milyar TL toplandı bunların 79,3 milyar TL’si harcandı.
Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu'nda yer alan detaylar:
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