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6 Milyon Emekli 2024'te Bir Daha Zam Alamayabilir!

6 Milyon Emekli 2024'te Bir Daha Zam Alamayabilir!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.01.2024 - 10:54

En düşük emekli maaşı alanların sayısı Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi olurken, 7 bin 500'den 10 bin liraya çıkan emekli maaşında alt sınır, Meclis'te düzenleme yapılmazsa 2024 yılı Temmuz ayında sıfır zam alabilir.

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Yaklaşık 16 milyon emekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla yüzde 5 ek zam alarak yüzde 42,6 oranında maaş artışı yaşadı. Ancak bu emeklilerin 10 milyonu zam oranını tam alacak, 6 milyon emekli ise alt sınırdan dolayı zammı sınırlı görecek.

Yaklaşık 16 milyon emekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla yüzde 5 ek zam alarak yüzde 42,6 oranında maaş artışı yaşadı. Ancak bu emeklilerin 10 milyonu zam oranını tam alacak, 6 milyon emekli ise alt sınırdan dolayı zammı sınırlı görecek.

Ekonomim'de Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre, emeklilerin çoğunluğu bu zamdan memnun olmazken, en sorunlu grup ise kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalan grup oldu.

Yaklaşık 6 milyon olduğu tahmin edilen emeklilerin maaşı 7 bin 500 liranın altında kaldığından Hazine'den tamamlanarak 10 bin liraya çıkan maaşlarındaki artışı yüzde 33,3 olarak almış oldu.

Yaklaşık 6 milyon olduğu tahmin edilen emeklilerin maaşı 7 bin 500 liranın altında kaldığından Hazine'den tamamlanarak 10 bin liraya çıkan maaşlarındaki artışı yüzde 33,3 olarak almış oldu.

Geçmiş yıllarda memur maaşlarına yapılan zamlarda uygulanan yöntem emekliler için ters işledi. En düşük gelir grubuna dahil olan düşük maaşlı emekliler zam oranını da düşük almış oldu. 

TBMM'de yapılacak yasal düzenlemede durumun değişmemesi halinde 6 milyona yakın emekli temmuz ayında ise enflasyon farkıyla artıştan pay alamayarak zam almamış olacak.

Gökçe, basit matematikle durumu şu şekilde açıkladı:

Gökçe, basit matematikle durumu şu şekilde açıkladı:

Merkez Bankası’nın tahminleri doğrultusunda enflasyon 2024 Haziran'da yüzde 70 seviyesinde gelirse, yılın ilk 6 ayında birikimli enflasyon yüzde 23,5 olacak. SSK  ve Bağ-Kur emeklileri de bu oranda zam alacak. Ancak, kök maaş üzerinden yüzde 42,65 zam alarak 8 bin 97 lira hak kazanan ancak 10 bin TL maaş alan bir emekli, yüzde 23,5 zam sonrasında kök maaşı 9.999,75 TL olacağından yine 10 bin lira alacak. 

Sıfır zam sorunu çözülebilir mi?

Sıfır zam sorunu çözülebilir mi?

Gelecekte aynı sorunla karşılaşmamak adına çözüm yöntemi 'kök ücret'in kaldırılması oluyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak belirlenmesi ve alt sınır kök ücret olması çözüm oluyor.

Diğer bir çözüm yöntemi de "her 6 ayda bir en düşük ücret için yasal düzenleme yapılmak."

Diğer bir çözüm yöntemi de "her 6 ayda bir en düşük ücret için yasal düzenleme yapılmak."
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Kamu maliyesine bakıldığında da kök ücret fark etmeksizin emekliler için her ay en az 10 bin lira ödeme yapılacak.

Kamu maliyesine bakıldığında da kök ücret fark etmeksizin emekliler için her ay en az 10 bin lira ödeme yapılacak.

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