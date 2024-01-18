6 Milyon Emekli 2024'te Bir Daha Zam Alamayabilir!
6 Milyon Emekli 2024'te Bir Daha Zam Alamayabilir!
En düşük emekli maaşı alanların sayısı Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi olurken, 7 bin 500'den 10 bin liraya çıkan emekli maaşında alt sınır, Meclis'te düzenleme yapılmazsa 2024 yılı Temmuz ayında sıfır zam alabilir.
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Yaklaşık 16 milyon emekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla yüzde 5 ek zam alarak yüzde 42,6 oranında maaş artışı yaşadı. Ancak bu emeklilerin 10 milyonu zam oranını tam alacak, 6 milyon emekli ise alt sınırdan dolayı zammı sınırlı görecek.
Yaklaşık 6 milyon olduğu tahmin edilen emeklilerin maaşı 7 bin 500 liranın altında kaldığından Hazine'den tamamlanarak 10 bin liraya çıkan maaşlarındaki artışı yüzde 33,3 olarak almış oldu.
Gökçe, basit matematikle durumu şu şekilde açıkladı:
Sıfır zam sorunu çözülebilir mi?
Diğer bir çözüm yöntemi de "her 6 ayda bir en düşük ücret için yasal düzenleme yapılmak."
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Kamu maliyesine bakıldığında da kök ücret fark etmeksizin emekliler için her ay en az 10 bin lira ödeme yapılacak.
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