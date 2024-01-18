6 Milyon Emekli 2024'te Bir Daha Zam Alamayabilir!

Merkez Bankası’nın tahminleri doğrultusunda enflasyon 2024 Haziran'da yüzde 70 seviyesinde gelirse, yılın ilk 6 ayında birikimli enflasyon yüzde 23,5 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu oranda zam alacak. Ancak, kök maaş üzerinden yüzde 42,65 zam alarak 8 bin 97 lira hak kazanan ancak 10 bin TL maaş alan bir emekli, yüzde 23,5 zam sonrasında kök maaşı 9.999,75 TL olacağından yine 10 bin lira alacak.