6 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Polatların tahliyesinin ardından şaşıramadığını söyleyen Oğuzhan Uğur, kendi kanalında yayınladığı 'Kara Para Özel' bölümünden sonra maruz kaldığı saldırıları da teker teker anlattı!
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Geçtiğimiz saatlerde Engin Polat'ın cezaevinden çıkmasının ardından halimize yanan Nurgül Yeşilçay'dan adalet göndermeli paylaşım geldi!
17 gündür kayıp olan Narin Güran olayını yakından takip eden Gülben Ergen, yeni bir çıkışta bulundu. Ünlü şarkıcı hassas noktasının çocuklar olduğunu ifade ederken tüm uyarılara rağmen durmayacağını da açıkladı.
Kara para aklama suçlamasıyla cezaevine giren ve geçtiğimiz saatlerde mahkemeye çıkan Bahar Candan şoke eden açıklamalarda bulundu.
Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre Kıbrıs'a giden Fatih Ürek İstanbul Havalimanı'nda saldırıya uğradı!
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10 ay sonra tahliye edilen ve geçtiğimiz saatlerde cezaevinden çıkan Engin Polat'tan ilk açıklama geldi!
10 ay sonra hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat, Çorlu Kapalı Cezaevi'nden çıkarak Dilan'ına kavuştu. Engin Polat, kendisini bekleyenler tarafından alkışlarla karşılandı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir magazin dergisinin kapak kızı oldu. Yenilikçi bir stile sahip olup, tarzını sıkça değiştiren ve bunun için peruklardan da yardım alan güzel şarkıcı yeni imajıyla dikkat çeken pozlar verdi.
Bugün tahliye kararı çıkan Engin Polat'ı cezaevinden karşılamaya ailesi ve avukatı gitti. Dilan Polat ve ailesi Engin Polat'ın çıkışını beklerken Polatların oğlu Milan, gözyaşlarına boğuldu.
Acun Ilıcalı ile 4 Eylül'de hayatını birleştiren Çağla Altunkaya, gelinliğiyle olduğu kadar düğünün ardından giydiği 'after' elbisesiyle de oldukça göz kamaştırıcı bir görünüm elde etmişti. Çağla Hanım'ın mini beyaz elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklatan cinstendi.
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