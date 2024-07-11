52 Yaşına Giren Sofia Vergara'dan İspanyol Dua Lipa'ya 11 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
52 Yaşına Giren Sofia Vergara'dan İspanyol Dua Lipa'ya 11 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Dua Lipa ana dili gibi İspanyolca konuştu.
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Georgina Rodríguez sarı elbisesi ile göz kamaştırdı.
Shay Mitchell kızıyla gezintiye çıktı.
Sofia Vergara doğum gününü kutladı.
David Beckham güzeller güzeli kızını paylaştı.
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Cardi B kızını hayvanat bahçesine götürdü.
Ice Spice kameraya poz kesti.
Bella Hadid bikinisiyle ortalığı aleve verdi.
Wanda Nara atlarla poz verdi.
Rosie Huntigton aynaya bakış attı.
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