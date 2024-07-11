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52 Yaşına Giren Sofia Vergara'dan İspanyol Dua Lipa'ya 11 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

52 Yaşına Giren Sofia Vergara'dan İspanyol Dua Lipa'ya 11 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 23:46

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Dua Lipa ana dili gibi İspanyolca konuştu.

Dua Lipa ana dili gibi İspanyolca konuştu.

Georgina Rodríguez sarı elbisesi ile göz kamaştırdı.

Georgina Rodríguez sarı elbisesi ile göz kamaştırdı.

Shay Mitchell kızıyla gezintiye çıktı.

Shay Mitchell kızıyla gezintiye çıktı.

Sofia Vergara doğum gününü kutladı.

Sofia Vergara doğum gününü kutladı.

David Beckham güzeller güzeli kızını paylaştı.

David Beckham güzeller güzeli kızını paylaştı.
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Cardi B kızını hayvanat bahçesine götürdü.

Cardi B kızını hayvanat bahçesine götürdü.

Ice Spice kameraya poz kesti.

Ice Spice kameraya poz kesti.

Bella Hadid bikinisiyle ortalığı aleve verdi.

Bella Hadid bikinisiyle ortalığı aleve verdi.

Wanda Nara atlarla poz verdi.

Wanda Nara atlarla poz verdi.

Rosie Huntigton aynaya bakış attı.

Rosie Huntigton aynaya bakış attı.
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