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5 Yaşındaki Çocuk Kuran Hocasına "Ben Türküm, Arapça Öğrenmeyeceğim" Diye Çıkıştı

5 Yaşındaki Çocuk Kuran Hocasına "Ben Türküm, Arapça Öğrenmeyeceğim" Diye Çıkıştı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 14:10

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TikTok'ta ablasının 5 yaşındaki kardeşi ile çektiği video polemik yarattı. Kuran dersi veren hocasına 'Ben Türküm, Arapça öğrenmeyeceğim' diyen küçük çocuk farklı görüşlere neden oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@banabulasmayi...
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TikTok'ta "@banabulasmayinabi" kullanıcı adıyla video çeken içerik üreticisi, 5 yaşındaki kardeşinin okulda yaşadığı bir olayı anlattı.

TikTok'ta "@banabulasmayinabi" kullanıcı adıyla video çeken içerik üreticisi, 5 yaşındaki kardeşinin okulda yaşadığı bir olayı anlattı.

Kardeşini kurstan aldıktan sonra eve yürürken olayı takipçilerine anlatan kullanıcı, Kuran öğreten hocasına kardeşinin çıkıştığını söyledi.

Kardeşini kurstan aldıktan sonra eve yürürken olayı takipçilerine anlatan kullanıcı, Kuran öğreten hocasına kardeşinin çıkıştığını söyledi.

Ablası, Kuran dersi veren hocasının Arap alfabesi öğretmek istemesi üzerine, küçük çocuğun "Ben Türküm, Arapça öğrenmeyeceğim" diye reddettiğini söyledi.

Ablası, Kuran dersi veren hocasının Arap alfabesi öğretmek istemesi üzerine, küçük çocuğun "Ben Türküm, Arapça öğrenmeyeceğim" diye reddettiğini söyledi.

Küçük çocuğun bu hallerinden bahsederken "Biz biraz fazla Türkçülük aşılamışız" diyen kullanıcı videoyu, "Kardeşim okulda laik atak geçiriyor" notuyla paylaştı.

Küçük çocuğun bu hallerinden bahsederken "Biz biraz fazla Türkçülük aşılamışız" diyen kullanıcı videoyu, "Kardeşim okulda laik atak geçiriyor" notuyla paylaştı.

İşte o video:

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