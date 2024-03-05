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5 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

5 Mart Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 01:57

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 5 Mart Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…

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Dünya turuna çıktıkları süreçte Hindistan'dayken darp edilen ve toplu tecavüze uğrayan çiftle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yedi kişiden dört şüpheli yakalanırken çifte Hindistan'dan ayrılmadan önce tazminat ödendi.

Dünya turuna çıktıkları süreçte Hindistan'dayken darp edilen ve toplu tecavüze uğrayan çiftle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yedi kişiden dört şüpheli yakalanırken çifte Hindistan'dan ayrılmadan önce tazminat ödendi.

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Ankara'da bir sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı halde ölü bulundu. Polis ekipleri köpeğin ölümüne sebep olan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.

Ankara'da bir sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı halde ölü bulundu. Polis ekipleri köpeğin ölümüne sebep olan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.

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İstanbul Kemerburgaz'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin 5 kişilik ATV araçlarından oluşan gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olmuştu. Kaza sonrası annesiyle yurt dışına kaçan T.C.'nin annesi Eylem Tok'tan yeni bir açıklama geldi.

İstanbul Kemerburgaz'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin 5 kişilik ATV araçlarından oluşan gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olmuştu. Kaza sonrası annesiyle yurt dışına kaçan T.C.'nin annesi Eylem Tok'tan yeni bir açıklama geldi.

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Burdur'da seçim çalışması yapan Saadet Partili Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Burdur'da seçim çalışması yapan Saadet Partili Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

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Düzce'de bir çöp konteynerinin içinde bulunan at eti ve kemiklerinin sahibi belli oldu. Gıda üzerine işletmesi bulunduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde bulunan kalıntıların ineğe ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Düzce'de bir çöp konteynerinin içinde bulunan at eti ve kemiklerinin sahibi belli oldu. Gıda üzerine işletmesi bulunduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde bulunan kalıntıların ineğe ait olduğunu söylediği öğrenildi.

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Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati’nin Şeyhi Muhammed Saki Erol’u ziyareti sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati’nin Şeyhi Muhammed Saki Erol’u ziyareti sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Eski Fenarbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Katarlılara savaş gemisi üretmek için masaya oturdu. Anlaşma sosyal medyada da oldukça ilgi çekti.

Eski Fenarbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Katarlılara savaş gemisi üretmek için masaya oturdu. Anlaşma sosyal medyada da oldukça ilgi çekti.

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Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan adayı eski şarkıcı Davut Güloğlu, vatandaşlarla bir araya geldiği bir ortamda gergin anlar yaşadı.

Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan adayı eski şarkıcı Davut Güloğlu, vatandaşlarla bir araya geldiği bir ortamda gergin anlar yaşadı.

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Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Survivor All Star'da kimlerin daha çok destekçiye sahip olduğunu beğenilere göre belirledi.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Survivor All Star'da kimlerin daha çok destekçiye sahip olduğunu beğenilere göre belirledi.

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