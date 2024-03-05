Seçim Çalışması Yapan Adayın Üstüne Ağaç Devrildi: Saadet Partili Aday ve Oğlu Güçlükle Çıkarıldı
Seçim Çalışması Yapan Adayın Üstüne Ağaç Devrildi: Saadet Partili Aday ve Oğlu Güçlükle Çıkarıldı
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Olay, öğle saatlerinde Tamirciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seçim çalışması için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın üzerine sanayi gezisi esnasında şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.
Olay sonrası yaralanan Adnan Ersan ve oğlunu kurtarmak için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağaç altından çıkarılan Adnan ve Taha Ersan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan ayağının kırıldığı tespit edilen Adnan Ersan’ın sağlık durumu ile ilgili yayınladığı videoda “Allah’a çok şükür iyiyim. Olay anını hatırlamıyorum. Uyandığımda hastanedeydim. Şu anda sağlık ve sıhhatim yerinde. Tüm kardeşlerime selam söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda çıkıp tekrardan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 🎥
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