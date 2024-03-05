Çöpten Çıkan At Kemiklerinin Sahibi Belli Oldu: Gıda Üzerine İşletmesi Var!

Kemikleri bırakan Şahsın gıda işletmesi bulunduğunu söyleyen Aslan, 'Failin işletmesi var, oradan ve bölgedeki diğer işletmelerden numune aldık, laboratuvara gönderildi. Numunelerin incelenmesini bekliyoruz. Kemik parçalarının elimizde olan fail tarafından bırakıldığı çok net. Şahıs şu ana kadar kemik parçalarını nereden yüklediğini ve niçin buraya bıraktığını ifade etmedi. Şu an sıkı şekilde kemiklerin nerede parçalandığını ve etin nerede olduğunu araştırıyoruz.' dedi.