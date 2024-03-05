Çöpten Çıkan At Kemiklerinin Sahibi Belli Oldu: Gıda Üzerine İşletmesi Var!
Çöpten Çıkan At Kemiklerinin Sahibi Belli Oldu: Gıda Üzerine İşletmesi Var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay dün Düzce'nin Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kalıntıların ata ait olduğunu belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kemikleri bırakan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda kemikleri bırakan kişinin gıda üzerine işletmesi bulunduğu ve ifadesinde kemiklerin ineğe ait olduğunu söylediği öğrenildi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, olayla ilgili yaptığı açıklamada 'Veteriner hekim raporuna göre kemik parçalarının kuvvetle muhtemel ata ait olduğu raporlandı. Arkadaşlarımız kameralar üzerinden araştırmayla faile ulaştı. Kapalı kasa ticari araçla geldiği belirlenen fail, ifadesinde, kemiklerin inek kemikleri olduğunu iddia etti.' diye konuştu.
Kemikleri bırakan Şahsın gıda işletmesi bulunduğunu söyleyen Aslan, 'Failin işletmesi var, oradan ve bölgedeki diğer işletmelerden numune aldık, laboratuvara gönderildi. Numunelerin incelenmesini bekliyoruz. Kemik parçalarının elimizde olan fail tarafından bırakıldığı çok net. Şahıs şu ana kadar kemik parçalarını nereden yüklediğini ve niçin buraya bıraktığını ifade etmedi. Şu an sıkı şekilde kemiklerin nerede parçalandığını ve etin nerede olduğunu araştırıyoruz.' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda