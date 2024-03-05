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Aziz Yıldırım, Katarlılarla Masaya Oturdu: Ordu İçin Üretim Yapacak!

Aziz Yıldırım, Katarlılarla Masaya Oturdu: Ordu İçin Üretim Yapacak!

Aziz Yıldırım
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 19:37

Eski Fenarbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Katarlılara savaş gemisi üretmek için masaya oturdu. Anlaşma sosyal medyada da oldukça ilgi çekti. 

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Dearsan şirketi, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım’a ait. Şirketin faaliyet alanı ise savaş gemileri.

Dearsan şirketi, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım’a ait. Şirketin faaliyet alanı ise savaş gemileri.

Dearsan, üretimlerinin tamamına yakınını Tuzla’da yer alan tersanede yapıyor. Aziz Yıldırım'ın şirketi, 2023 yılında Nijerya Deniz Kuvvetleri’ne de 2 adet karakol gemisi ihraç etmişti.

Dearsan, üretimlerinin tamamına yakınını Tuzla’da yer alan tersanede yapıyor. Aziz Yıldırım'ın şirketi, 2023 yılında Nijerya Deniz Kuvvetleri’ne de 2 adet karakol gemisi ihraç etmişti.

Dearsan bu kez Katarlılarla masaya oturdu. Aziz Yıldırım, Katar ordusu için 2 adet yüksek süratli hücum botu inşa edecek.

Dearsan bu kez Katarlılarla masaya oturdu. Aziz Yıldırım, Katar ordusu için 2 adet yüksek süratli hücum botu inşa edecek.

Taraflar bugün resmi imzaları atmak için bir araya geldi.

Anlaşma, Fenerbahçeli sosyal medya kullanıcalarının da oldukça ilgisini çekmiş gözüküyor 👇

Anlaşma, Fenerbahçeli sosyal medya kullanıcalarının da oldukça ilgisini çekmiş gözüküyor 👇

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Kerem Senol

helal olsun sana Aziz Yıldırım Başkanım,sen çok büyüksün, parti kurda tüm ülkeyi de kurtar.