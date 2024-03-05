Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati'ne Ziyareti Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu
Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati'ne Ziyareti Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu
Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati’nin Şeyhi Muhammed Saki Erol’u ziyareti sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Seçimlerde kilit parti olarak görülen Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün Adıyaman’ın Menzil köyündeki Menzil Cemaatini ziyaret etti.
Yeniden Refah'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti” denildi.
Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati’nin lideri Muhammed Saki Erol'la yaptığı görüşmeye ilişkin anlar da sosyal medya hesaplarından servis edildi.
Ziyaret sonrası sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar ise şöyle 👇
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AK Parti'ye yakın Ensonhaber.com ise söz konusu ziyareti oldukça sert eleştirdi 👇
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Tepeden tırnağa sevimsiz, itici sey !
Bunun babasını da sevmezdim :)
Şeyhinin eteğini iyi öp, toplu iğne kadar kuru yer kalmayacak şekilde. :)
Bir bade, iki bade, üç bade.. ondört bade. 😄 Tam yerini bulmuşsun, afiyetle.
Elhamdülillah. Badeleme bizim işimiz. Allahümme Salli ala Seyyidina muhammed