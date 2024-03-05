Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati'ne Ziyareti Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati'ne Ziyareti Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

menzil Fatih Erbakan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 18:07

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati’nin Şeyhi Muhammed Saki Erol’u ziyareti sosyal medyada geniş yankı buldu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seçimlerde kilit parti olarak görülen Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün Adıyaman’ın Menzil köyündeki Menzil Cemaatini ziyaret etti.

Seçimlerde kilit parti olarak görülen Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün Adıyaman’ın Menzil köyündeki Menzil Cemaatini ziyaret etti.

Yeniden Refah'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti” denildi.

Yeniden Refah'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti” denildi.

Kaynak

Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati’nin lideri Muhammed Saki Erol'la yaptığı görüşmeye ilişkin anlar da sosyal medya hesaplarından servis edildi.

Fatih Erbakan'ın Menzil Cemaati’nin lideri Muhammed Saki Erol'la yaptığı görüşmeye ilişkin anlar da sosyal medya hesaplarından servis edildi.

Ziyaret sonrası sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar ise şöyle 👇

Ziyaret sonrası sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar ise şöyle 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

AK Parti'ye yakın Ensonhaber.com ise söz konusu ziyareti oldukça sert eleştirdi 👇

AK Parti'ye yakın Ensonhaber.com ise söz konusu ziyareti oldukça sert eleştirdi 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
7
4
2
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
seremonix

Tepeden tırnağa sevimsiz, itici sey !

mirai~

Bunun babasını da sevmezdim :)

Cübbeli Palpatine Hoca

Şeyhinin eteğini iyi öp, toplu iğne kadar kuru yer kalmayacak şekilde. :)

Arwen

Bir bade, iki bade, üç bade.. ondört bade. 😄 Tam yerini bulmuşsun, afiyetle.

Şeyh Abdulbaki Erol

Elhamdülillah. Badeleme bizim işimiz. Allahümme Salli ala Seyyidina muhammed