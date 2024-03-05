Ankara'da Sokak Köpeğine İşkence: Plastik Kelepçeyle Bağlı Halde Ölü Bulundu

Ankara'da bir sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı halde ölü bulundu. Polis ekipleri köpeğin ölümüne sebep olan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.