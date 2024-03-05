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Ankara'da Sokak Köpeğine İşkence: Plastik Kelepçeyle Bağlı Halde Ölü Bulundu

Ankara'da Sokak Köpeğine İşkence: Plastik Kelepçeyle Bağlı Halde Ölü Bulundu

Ankara sokak köpekleri
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 00:52

Ankara'da bir sokak köpeği, ağzı ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı halde ölü bulundu. Polis ekipleri köpeğin ölümüne sebep olan kişi ya da  kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen hayvanseverler ise duruma tepki gösterdi.

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Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde dün akşam saatlerinde sokak hayvanları için besleme yapan hayvanseverler, boş arazide ağzı ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı, ölü köpekle karşılaştı.

Çankaya ilçesi İmrahor Vadisi'nde dün akşam saatlerinde sokak hayvanları için besleme yapan hayvanseverler, boş arazide ağzı ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı, ölü köpekle karşılaştı.

Köpeğin bulunduğu bölgede toplanıp, duruma tepki gösteren hayvanseverlerin ihbarıyla polis, bölgede inceleme yaptı, çevrede delil topladı. Polis, köpeğin ölümüne yol açan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemeden sonra köpek toprağa gömüldü.

Köpeğin bulunduğu bölgede toplanıp, duruma tepki gösteren hayvanseverlerin ihbarıyla polis, bölgede inceleme yaptı, çevrede delil topladı. Polis, köpeğin ölümüne yol açan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı. Yapılan incelemeden sonra köpek toprağa gömüldü.

Hayvanseverlerden İsmail Erdoğan, köpeğin cinsel saldırı sorası öldürüldüğünü ileri sürerek, "5 tane plastik kelepçeyle ağzını bağlamışlar ve nefes alamayacak hale gelmiş. Hayvanın ön kolları ve arka bacaklarını kırmışlar, tecavüz var. Şikayetimizi yaptık. Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik düşmanca tavırlar sergileyen, paylaşımlar yapan çeşitli örgütler var. Bu örgütlerin pohpohlamalarıyla sokak hayvanlarına karşı bir düşmanlık oluşturuldu. Sonuçta da ne yazık ki tecavüzler, ölümler, zehirlemeler arka arkaya geldi" dedi.

Hayvanseverlerden İsmail Erdoğan, köpeğin cinsel saldırı sorası öldürüldüğünü ileri sürerek, "5 tane plastik kelepçeyle ağzını bağlamışlar ve nefes alamayacak hale gelmiş. Hayvanın ön kolları ve arka bacaklarını kırmışlar, tecavüz var. Şikayetimizi yaptık. Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik düşmanca tavırlar sergileyen, paylaşımlar yapan çeşitli örgütler var. Bu örgütlerin pohpohlamalarıyla sokak hayvanlarına karşı bir düşmanlık oluşturuldu. Sonuçta da ne yazık ki tecavüzler, ölümler, zehirlemeler arka arkaya geldi" dedi.

Hayvansever Canan Koç da polisin incelemesinin sürdüğünü söyleyerek, "Biz adalet istiyoruz, sokak hayvanları için, suçluların bulunmasını istiyoruz. Bu bölge madde bağımlıları, uyuşturucu kullananlar, alkol alan insanların uğrak yeri. Biz çok çok büyük acı yaşadık. Dün akşamdan beri hiçbirimiz uyumadık. Sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Hayvansever Canan Koç da polisin incelemesinin sürdüğünü söyleyerek, "Biz adalet istiyoruz, sokak hayvanları için, suçluların bulunmasını istiyoruz. Bu bölge madde bağımlıları, uyuşturucu kullananlar, alkol alan insanların uğrak yeri. Biz çok çok büyük acı yaşadık. Dün akşamdan beri hiçbirimiz uyumadık. Sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
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