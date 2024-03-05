Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Turist ve Kocasına 'Özür' İçin 1 Milyon Rupi Tazminat Verildi

Dünya turuna çıktıkları süreçte Hindistan'dayken darp edilen ve toplu tecavüze uğrayan çiftle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yedi kişiden dört şüpheli yakalanırken çifte Hindistan'dan ayrılmadan önce tazminat öndendi. Detaylar...👇