Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Turist ve Kocasına 'Özür' İçin 1 Milyon Rupi Tazminat Verildi
Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Turist ve Kocasına 'Özür' İçin 1 Milyon Rupi Tazminat Verildi
Kaynak: https://www.independent.co.uk/asia/in...
Dünya turuna çıktıkları süreçte Hindistan'dayken darp edilen ve toplu tecavüze uğrayan çiftle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yedi kişiden dört şüpheli yakalanırken çifte Hindistan'dan ayrılmadan önce tazminat öndendi. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte dünya turuna çıkan çift, yaptıkları açıklamayla kan dondurdu.
Çift, başkent Ranchi'ye 311 kilometre uzaklıktaki Dumka bölgesinde bisikletle mola verdiği esnada toplu tecavüze uğradı.
Dumka polis şefi Pitamber Singh Kherwar, 'The Independent'a yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Salı günü çiftin Nepal'deki yolculuklarının geri kalanı için Hindistan'dan güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamakla görevlendirilen yetkililer tarafından Jharkhand'dan çıkarıldığını söyledi.
Kherwar, polisin şu ana kadar dört şüpheliyi tutukladığını söyleyerek "Tüm şüphelileri tutuklamaya çok yaklaştık ve kısa süre içinde daha fazla ayrıntı açıklayacağız" açıklamasını yaptı.
Olay tüm dünyada kamuoyu tepkisine sebep olurken çifte ülkeden ayrılmadan önce 1 milyon rupi tazminat verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Yaşadıklatı travmaya kıyasla bu para sembolik kalmış .
Dünyaya rezil olduk ,özür dileriz parası çok değil bu kadar mülteciyle 5-10 yıl sonraki halimiz...