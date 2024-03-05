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Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Turist ve Kocasına 'Özür' İçin 1 Milyon Rupi Tazminat Verildi

Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Turist ve Kocasına 'Özür' İçin 1 Milyon Rupi Tazminat Verildi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.03.2024 - 23:38

Dünya turuna çıktıkları süreçte Hindistan'dayken darp edilen ve toplu tecavüze uğrayan çiftle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yedi kişiden dört şüpheli yakalanırken çifte Hindistan'dan ayrılmadan önce tazminat öndendi. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/asia/in...
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Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte dünya turuna çıkan çift, yaptıkları açıklamayla kan dondurdu.

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte dünya turuna çıkan çift, yaptıkları açıklamayla kan dondurdu.

Çift, başkent Ranchi'ye 311 kilometre uzaklıktaki Dumka bölgesinde bisikletle mola verdiği esnada toplu tecavüze uğradı.

Çift, başkent Ranchi'ye 311 kilometre uzaklıktaki Dumka bölgesinde bisikletle mola verdiği esnada toplu tecavüze uğradı.

Darp edilen ve tecavüze uğrayan çiftle ilgili içeriği sizlerle paylaşmıştık.👇

Dumka polis şefi Pitamber Singh Kherwar, 'The Independent'a yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Salı günü çiftin Nepal'deki yolculuklarının geri kalanı için Hindistan'dan güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamakla görevlendirilen yetkililer tarafından Jharkhand'dan çıkarıldığını söyledi.

Dumka polis şefi Pitamber Singh Kherwar, 'The Independent'a yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Salı günü çiftin Nepal'deki yolculuklarının geri kalanı için Hindistan'dan güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamakla görevlendirilen yetkililer tarafından Jharkhand'dan çıkarıldığını söyledi.

Kherwar, polisin şu ana kadar dört şüpheliyi tutukladığını söyleyerek "Tüm şüphelileri tutuklamaya çok yaklaştık ve kısa süre içinde daha fazla ayrıntı açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

Kherwar, polisin şu ana kadar dört şüpheliyi tutukladığını söyleyerek "Tüm şüphelileri tutuklamaya çok yaklaştık ve kısa süre içinde daha fazla ayrıntı açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

Olay tüm dünyada kamuoyu tepkisine sebep olurken çifte ülkeden ayrılmadan önce 1 milyon rupi tazminat verildi.

Olay tüm dünyada kamuoyu tepkisine sebep olurken çifte ülkeden ayrılmadan önce 1 milyon rupi tazminat verildi.

Yaklaşık olarak 10 bin sterline denk gelen tazminata büyük tepki gösterildi.

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seremonix

Yaşadıklatı travmaya kıyasla bu para sembolik kalmış .

Hasan Tahsin

Dünyaya rezil olduk ,özür dileriz parası çok değil bu kadar mülteciyle 5-10 yıl sonraki halimiz...