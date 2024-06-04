4 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Oyuncu Aygün Aydın, sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı ile kısa zamanlı flört ya da ilişki dönemi geçirmişti. Magazine damga vuran olay sonrası Aydın, Hakan Sabancı'nın kâbusu olmuştu adeta.
Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Berfu Yenenler yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi oturdu. Eser Yenenler ve evliliklerinde yaşadıkları problemler hakkında konuşan isme Avşar'ın verdiği yanıtlar ayrı olay oldu!
Son zamanlarda geçirdiği burun ameliayatlarıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç boyu hakkında yapılan goygoya daha fazla dayanamayıp boyunu değiştirtti!
Türkiye'nin en sevilen rap şarkıcılarından biri olan Sagopa Kajmer dün annesini kaybetmişti. Birçok kişi ünlü rapçiye baş sağlığı dilerken Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera'nın söyledikleri ağızları açık bıraktı.
Geçtiğimiz akşam düzenlenen ve ünlüler geçidine dönüşen Elle Style Awards kırmızı halısından, kıyafetlere gündemi sallayan pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Geceye katılan ünlü çiftlerimizden, tarzlarıyla öne çıkan isimlere her detay ayrı olay olurken, Defne Kayalar'ın halleri çok konuşuldu!
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Yaz sezonunu erkenden açan ve Kerem Bürsin'le verdiği pozla gündeme bomba gibi düşen Hadise'nin aşk kriterleri ve 'maddi güç' hakkındaki sözleri çok eleştirildi.
ELLE Style Awards 2024 ödül törenine katılan Demet Özdemir ışıl ışıl mor elbisesiyle gecenin en beğenilen kadınlarından oldu şüphesiz. Törende "arşivden giyinme" akımına uyan ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir ismin giydiği elbisenin aynısıyla göz kamaştırdı.
Saçları, yürüyüşü ve kombinleriyle sık sık eleştirilen Tuba Büyüküstün'ün son davet kombini yine dillere düştü. Korku filmi karakterlerine benzetilen ünlü oyuncunun kombini yorum yağmuruna tutuldu.
Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Amerikalı Aynasız'ın hızlı yükselen aşkı geçtiğimiz günlerde aniden son bulmuştu. Ayrılık sonrası ilk defa konuşan güzel oyuncunun gerginliği gözlerden kaçmadı...
Elle Style Awards gecesinde kombiniyle dikkat çeken isimlerden biri olan Hazar Ergüçlü diğer ödül kombinleri gibi eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkileri durduracak yorum ise Seda Sayan'dan geldi!
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