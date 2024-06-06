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4.1 Milyon Dolar Değerindeki Viatina-19 Cinsi İnek: Silahlı Koruma ve Güvenlik Kamerasıyla İzleniyor

4.1 Milyon Dolar Değerindeki Viatina-19 Cinsi İnek: Silahlı Koruma ve Güvenlik Kamerasıyla İzleniyor

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 11:26

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Brezilya'da ünlü olan ve 4.1 milyon dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı ineği olarak bilinen Viatina-19 cinsi inek için dudak uçuklatacak bir koruma prosedürü uygulanıyor.

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Brezilya'daki ünü dünyaya yayılan 4.1 milyon dolarlık inek sosyal medyada gündem oldu.

Brezilya'daki ünü dünyaya yayılan 4.1 milyon dolarlık inek sosyal medyada gündem oldu.

Pahalılığının yanı sıra korunma şekliyle de herkesi şaşırtan Viatina-19 cinsi ineğin silahlı bir koruması ve 24 saat kayıt altında bulunan güvenlik kameraları bulunuyor.

Pahalılığının yanı sıra korunma şekliyle de herkesi şaşırtan Viatina-19 cinsi ineğin silahlı bir koruması ve 24 saat kayıt altında bulunan güvenlik kameraları bulunuyor.

Viatina-19 cinsi ineği bu kadar özel kılan şey ise kendi cinsi diğer ineklere göre 2 kat ağırlıkta, 1100 kilo olması olarak gösteriliyor. 📹

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