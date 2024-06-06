4.1 Milyon Dolar Değerindeki Viatina-19 Cinsi İnek: Silahlı Koruma ve Güvenlik Kamerasıyla İzleniyor

Brezilya'da ünlü olan ve 4.1 milyon dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı ineği olarak bilinen Viatina-19 cinsi inek için dudak uçuklatacak bir koruma prosedürü uygulanıyor.
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Brezilya'daki ünü dünyaya yayılan 4.1 milyon dolarlık inek sosyal medyada gündem oldu.
Pahalılığının yanı sıra korunma şekliyle de herkesi şaşırtan Viatina-19 cinsi ineğin silahlı bir koruması ve 24 saat kayıt altında bulunan güvenlik kameraları bulunuyor.
Viatina-19 cinsi ineği bu kadar özel kılan şey ise kendi cinsi diğer ineklere göre 2 kat ağırlıkta, 1100 kilo olması olarak gösteriliyor. 📹
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