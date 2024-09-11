353 Dolara Aldığı Antika Saatin Açık Artırma Fiyatını Duyunca Baygınlık Geçirdi!

Antiques Roadshow'da adı 'David' olarak tanıtılan Vietnam gazisi adamın 1973 yılında 353 dolara aldığı Rolex saatin güncel müzayede fiyatı dudak uçuklattı. Antiques Roadshow uzmanının verdiği bilgiye göre, koleksiyonerler tarafından çok sevilen bir model olduğu belirtilen saatin güncel fiyatı için 500-700 dolar arası bir değer biçildi. Saatin güncel fiyatını duyan gazi mutluluktan kendini yere attı.
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Koleksiyon değeri taşıyan ürünlerin tanıtıldığı Antiques Roadshow'da bir uzmana getirilen 1971 yapımı antika saatin fiyatı dudak uçuklattı.
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Programda adı 'David' olarak tanıtılan Vietnam gazisi adamın 1973 yılında aldığı Rolex marka saatin, koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiği bir model olduğu ortaya çıktı.
Saatin kondisyonunun çok iyi olduğunu ve içerisinde 'Oyster' yazdığını belirten görevli, "Bunu kısa süre ürettiler. Buna Mark 2 kadran diyoruz. bu model son derece nadirdir. Böyle bir saatin açık artırma değeri 400 bin dolardır." dedi. Bu sırada saat sahibi adamın mutluluktan yere düştüğü görüldü.
Yerden kalkan adama saatinin özelliklerini anlatmaya devam eden görevli, "Saatin üstünde hiç bir aşınma yok. Üzerinde orijinal folyo ve etiket bulunuyor ve dökümanları eksiksiz. Bugünkü müzayedede saatiniz 500-700 bin dolar arası eder." dedi.
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