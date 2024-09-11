353 Dolara Aldığı Antika Saatin Açık Artırma Fiyatını Duyunca Baygınlık Geçirdi!

Antiques Roadshow'da adı 'David' olarak tanıtılan Vietnam gazisi adamın 1973 yılında 353 dolara aldığı Rolex saatin güncel müzayede fiyatı dudak uçuklattı. Antiques Roadshow uzmanının verdiği bilgiye göre, koleksiyonerler tarafından çok sevilen bir model olduğu belirtilen saatin güncel fiyatı için 500-700 dolar arası bir değer biçildi. Saatin güncel fiyatını duyan gazi mutluluktan kendini yere attı.