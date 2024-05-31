31 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dönemine damga vuran, hala her yaz tekrarları binlerce kişi tarafından izlenen Aşk-ı Memnu'nun üç efsane ismi yıllar sonra bir araya geldi! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in pozu yorum yağmuruna tutuldu!
Nazlı Sabancı, müstakbel eltisi Hande Erçel ile birlikte sık sık okuldan paylaşım yapıyor biliyorsunuz ki. Hatta Sabancı gelini ve gelin adayının okuma azmi de sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde final sınavlarına çalıştığı bir story paylaşan Nazlı Sabancı'nın ders notlarını satın aldığı iddia edildi.
Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'den oluşan YouTube kanalı 'Kafalar'ın üyelerinden Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt bebek beklediğini açıkladı!
Sık sık sosyal medyada etkileşim alabilmek için çocuklarını kullandığı söylenen ve bu nedenle de çokça eleştirilen Özlem Öz, bu sefer de bebeğinin yüzünü göstereceği günü yerlere göklere sığdıramadı!
Yakamoz S-245 dizisinde birlikte rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci uzun bir aradan sonra bir araya geldi. ''Kıvanç’tan daha sarışınım.'' diyen Özpirinçci'nin paylaşımı ise dillere fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya paylaşımları ve klipleri ile çok konuşulan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde +18 içerik sitesi ile anlaşma yaptığını duyurmuş, ünlü ismin profili olay olmuştu. Wanda Nara'dan yeni paylaşım geldi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği’nin 35’incisini kendi imkanlarıyla düzenlemişti. Hande Yener'den ODTÜ öğrencilerine tam destek geldi!
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamlarla çok konuşulan şarkıcı Hatice, menajerinin kendi adını vererek yasaklı madde aldığını itiraf etti.
Başarılı komedyen Cem Yılmaz yurt dışından sipariş ettiği saat kayışının vergisini paylaşarak adeta ateş püskürdü. 113 Türk Lirası gümrük vergisi ve 5 bin Türk Lirası depo ücretini de takipçileriyle paylaşmayı unutmadı.
Hepsi grubunun 20. yıl konserinin iptal olmasının ardından Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'ün arasındaki gerginlik zirveye ulaştı. Yasemin Yürük'ün yaptığı paylaşımdaki sözler dikkat çekti!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın