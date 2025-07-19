30 Yaş Krizini En İyi Anlatan 10 Instagram ve TikTok Videosu
30'lu yaşlar deyince herkes bir hüzünleniyor ama her yaşın da bir güzelliği var. Sosyal medyada da zaman zaman yaş konusuyla ilgili içerikler üretiliyor. Özellikle 20'li yaşlar ve 30'lu yaşların kıyaslandığı videolar, aslında herkesin benzer şeyleri yaşadığını gösteriyor. Gelin, bu eğlenceli videolara birlikte bakalım. 👇
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1. 30'lu yaşlarda battaniye altından çıkmak istememek o kadar doğru bir tespit ki... 20'lerde hevesle yaptığımız her şey 30'lara gelince yük gibi gelebiliyor...
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2. 20'lerde hayalini kurduğumuz hiçbir şeyin gerçekleşmediğini görmek... Trajikomik bir durum ama 30'lu yaşların gerçeği!
3. 30'lu yaşlara gelince yüklenen güncellemeler; gürültüye tahammülün azalması, kalabalıklardan kaçmak... Hepsi daha iyi anlatılamazdı.
4. Yaş 30 olduğu an tüm bunların gerçek olması... Bazı acı gerçeklerle esprili bir şekilde yüzleşmek gerekiyor. 🙄
5. Abla, abi diyenler çoğaldı... Hakikaten bunların hepsi ne ara oldu ya? 🤔
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6. 20'lerde parti ve eğlence ortamı çok cazip gelirken 30'larda evde film izlemek gibisi yoktur. Görüyoruz ki 30 yaş krizi evrensel bir şey!
7. 30'lu yaşlarda her ne yaşanıyorsa tıpkı bir tuşa basılınca ortaya çıkıyor gibi. Sanki tüm güncellemeler bir gecede yükleniyor!
8. E tabii 30'lu yaşlar yalnızca psikolojik değişiklikten ibaret değil. Bakınız kilo alma süreci bile adaletsiz işliyor...
9. 30'lu yaşlara gelmek her zaman olumsuz gibi yansıtılsa da aslında "İyi ki!" denecek birçok şey de var. Bakınız 👇
10. Son olarak, 30'lu yaşlar kaçınılmaz son... En önemlisi her yaştan keyif alıp mutlu olabilmek!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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