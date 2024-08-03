3 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Ağustos Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımdaki ilk resmi maçında Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek siyah-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı.
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2024 Paris Olimpiyatları'nda rekabet hız kesmeden devam ediyor. Yarışlarda başarı elde eden sporculara madalyalar takdim ediliyor. Ayrıca Olimpiyatlarda başarı elde eden sporculara, ülkeleri de ödeme yapıyor! Peki Türkiye ve diğer ülkeler, Olimpiyatlar'da başarılı olan sporcularına ne kadar ödeme yapıyor?
Türkiye’de Instagram’ın kapatılmasının ardından yasal bir süreçle bu erişimin sürekli hale gelmesi için artık saatler kaldı. Mevcut yasaya göre BTK'nın mahkeme kararı olmaksızın re'sen erişim engelinin ardından 48 saat içerisinde sulh ceza hakimliği üzerinden bir mahkeme kararı alınması gerekiyor. Instagram'ın kalıcı olarak kapatılmasına yol açabilecek mahkeme kararı olmazsa Instagram'a erişim engeli 4 Ağustos 03:00 civarında otomatik olarak kaldırılacak ve platforma erişim yeniden açılmış olacak.
TikTok'ta movie4scenes adlı bir profil, 'Creed' filminde oynayan Sylvester Stallone'un oğlunun ölümüyle nasıl başa çıktığını anlattığı bir video paylaştı. Detaylar içerikte!
Yeni Müslüman Olan Kadının Yaptıkları Gündem Oldu: "Whatsapp'ı Açıp İmama Mesaj Attım"
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Milli Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo çeyrek final maçında Finlandiyalı rakibini mağlup etti.
Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; en fazla 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olarak bilinen Kayseri'deki fayların, Maden Teknik Arama (MTA) tarafından son yapılan çalışmalarda 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğinin tespit edildiğini ve Erkilet, Erciyes ve Yeşilhisar Fay Zonları'nda deprem olabileceğinin potansiyel olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Instagram'a erişim engeli getirilmesine 'yabani' tepkisi!
Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt, takımı Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile'ye dair paylaşımda bulundu. İtalyan futbolcu, Süper Kupa'nın ilk dakikasında Galatasaray ağlarını havalandırmayı başarmıştı.
Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayan maçı, siyah-beyazlılar, 5-0 kazandı.
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