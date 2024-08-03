MTA’nın Son Çalışması: Kayseri’de 7.5 Büyüklüğünde Deprem Olabilir
MTA’nın Son Çalışması: Kayseri’de 7.5 Büyüklüğünde Deprem Olabilir
Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; en fazla 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olarak bilinen Kayseri'deki fayların, Maden Teknik Arama (MTA) tarafından son yapılan çalışmalarda 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğinin tespit edildiğini ve Erkilet, Erciyes ve Yeşilhisar Fay Zonları'nda deprem olabileceğinin potansiyel olarak değerlendirildiğini açıkladı.
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Son MTA tarafından yapılan çalışmaların ardından sunulan raporda 6.2 büyüklüğünde değerlendirme yapılan fayların 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğinin anlaşıldığının altını çizen Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen şu açıklamaları yaptı:
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Kayseri'den geçen 3 faya dikkat çeken Evsen şu ifadeleri kullandı:
6 ile 7 büyüklüğündeki deprem arasında matematiksel olarak 1 puan fark olsa da logaritmik olarak 10 puan fark olduğunu belirten Evsen açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
7.5 büyüklüğündeki bir depremde en fazla etkilenecek bölgeler hakkında da bilgiler veren Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; "Eğer 7.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirse başta Kayseri merkez olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu, Yeşilhisar gibi yerleşim birimleri başta olmak üzere 100 kilometre mesafe içerisinde yaşayan bütün yerleşim birimleri etkilenir" şeklinde konuştu.
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