29 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gezegenler arasındaki açılanmalar seni de etkisi altına alabilir. Ay'ın Aslan burcunda konumlanması cesaretini ortaya çıkarabilir. Venüs'ün Yay burcunda konumlanması ise aşk hayatının seyrini değiştirebilir. İlişkinde cesur söylemlerle tüm sorunları bir bir su yüzüne çıkardığın bir gün olabilir.

Bekar Oğlak burçları bu haberimiz size! Flört etmeye hazırsınız, lakin derin bir aşka veya yoğun duygularla yaşanacak bir ilişkiye hazır olmayabilirsiniz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...