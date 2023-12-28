Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcu
29 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Flört etmek iyi hoş da derin bir ilişkiye hazır mısınız? Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında, aradığınız yanıtları bulabilirsiniz. Peki, 29 Aralık Cuma günüde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları;

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları;

Sevgili Oğlak, bugün gezegenler arasındaki açılanmalar seni de etkisi altına alabilir. Ay'ın Aslan burcunda konumlanması cesaretini ortaya çıkarabilir. Venüs'ün Yay burcunda konumlanması ise aşk hayatının seyrini değiştirebilir. İlişkinde cesur söylemlerle tüm sorunları bir bir su yüzüne çıkardığın bir gün olabilir. 

Bekar Oğlak burçları bu haberimiz size! Flört etmeye hazırsınız, lakin derin bir aşka veya yoğun duygularla yaşanacak bir ilişkiye hazır olmayabilirsiniz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?