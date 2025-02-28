28 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
28 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne yorum yapılacağı merak ediliyordu. Bahçeli, 'barış' temalı Ramazan mesajıyla sessizliğini bozdu.
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Ramazan sofralarının maliyeti belli oldu. Sofralar yüzde 45 zamlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tepki çeken 'lüks sofra' uyarısı geldi.
Yunanistan'da 2 yıl önce meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetti. Facianın yıldönümünde ülkede protestolar hayatı durma noktasına getirdi.
Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladığı Fenerbahçeli teknik direktör Jose Mourinho, sarı kırmızılı takıma tazminat davası açtı.
Son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemde olan ve son olarak geçirdiği kalp spazmıyla hayranlarını korkutan Özcan Deniz açıklama yaptı.
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42 yaşındaki Milli yüzücü Derya Eke hayatını kaybetti.
Survivor'ın eski yarışmacıları Survivor Panorama programında adeta birbirine girdi. Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükseldi.
Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinin ardından miras tartışmaları devam ediyor. Tuğçe Tayfur, mahkemeden verilen son kararı paylaştı.
Vatandaşı Ramazan heyecanı sardı. Ramazan geldi, vatandaşlar da marketlere akın etti. Van'da ucuz et alabilmek için vatandaşlar dondurucu soğukta uzun kuyruklar oluşturdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi Epstein gizli belgelerini yayımladı. Belgelerde pek çok ünlü isim yer alıyordu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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