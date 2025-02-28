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28 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

28 Şubat Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.02.2025 - 20:09

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne yorum yapılacağı merak ediliyordu. Bahçeli, 'barış' temalı Ramazan mesajıyla sessizliğini bozdu.

Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne yorum yapılacağı merak ediliyordu. Bahçeli, 'barış' temalı Ramazan mesajıyla sessizliğini bozdu.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın tarihi çağrısının ardından sessizliğini X hesabından yaptığı bir paylaşımla bozdu. Bahçeli’nin Ramazan ayı mesajında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Bahçeli, “Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

Ramazan sofralarının maliyeti belli oldu. Sofralar yüzde 45 zamlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tepki çeken 'lüks sofra' uyarısı geldi.

Ramazan sofralarının maliyeti belli oldu. Sofralar yüzde 45 zamlanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tepki çeken 'lüks sofra' uyarısı geldi.

Ramazan ayı geldi. Milyonlarca vatandaş 28 Şubat’ı 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece sahura kalkacak ve 2025’in ilk orucunu tutmaya başlayacak. Huzur, bereket ve bolluk ayı Ramazan’da sofralar bu sene zamlarla boş kalacak. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması” sonuçlarını yayımladı. 2024 yılında 7 bin 249 olan mutfak harcaması 2025 Ramazan’da 10 bin 556 TL’ye yükseldi. Bir senelik artış yüzde 45.75’i buldu.

Vatandaş kara kara orucunu nasıl açacağını düşünürken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan 'Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım” açıklaması geldi.

Yunanistan'da 2 yıl önce meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetti. Facianın yıldönümünde ülkede protestolar hayatı durma noktasına getirdi.

Yunanistan'da 2 yıl önce meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetti. Facianın yıldönümünde ülkede protestolar hayatı durma noktasına getirdi.

Yunanistan'da 2 yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının yıldönümünde binler sokağa çıktı. Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, 'Adalet istiyoruz' sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladığı Fenerbahçeli teknik direktör Jose Mourinho, sarı kırmızılı takıma tazminat davası açtı.

Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladığı Fenerbahçeli teknik direktör Jose Mourinho, sarı kırmızılı takıma tazminat davası açtı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bitti ama tartışması sona ermedi. Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladığı Mourinho'dan karşı hamle geldi. İki farklı olaydan PFDK'ya sevk edilen Mourinho, dört maç ceza almıştı. Mourinho bugün Galatasaray'a tazminat davası açtı. Davayı Fenerbahçe resmi hesabından duyurdu.

Son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemde olan ve son olarak geçirdiği kalp spazmıyla hayranlarını korkutan Özcan Deniz açıklama yaptı.

Son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemde olan ve son olarak geçirdiği kalp spazmıyla hayranlarını korkutan Özcan Deniz açıklama yaptı.

Aile içerisinde yaşanan gerginlikler ve düşmeyen tansiyonla gündeme gelen Özcan Deniz, annesi Kadriye hanım ve kardeşi Yurda Güler Deniz ile yaşadığı sorunların ardından en son Enfal suresinden bir paylaşım yapmıştı. 

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ardından eşi Samar Dadgar, sosyal medya üzerinden ağzını açıp gözünü yummuş ve ''Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım' demişti. 

Bakü konseri öncesi havaalanında görüntülenen Özcan Deniz, sağlık durumu hakkında konuşarak sevenlerinin gönlüne su serpti.

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42 yaşındaki Milli yüzücü Derya Eke hayatını kaybetti.

42 yaşındaki Milli yüzücü Derya Eke hayatını kaybetti.

Spor dünyası Şadan Derya Erke'nin vefatıyla sarsıldı. 42 yaşındaki Erke'nin ölüm haberi sevenlerini ve başta yüzme olmak üzere spor dünyasını derinden üzdü. 2017'den bu yana İBB bünyesinde yüzme branşı sorumlusu olan Erke iki kez de olimpiyatlarda yarışmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erke için bir taziye mesajı yayınladı.

Survivor'ın eski yarışmacıları Survivor Panorama programında adeta birbirine girdi. Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükseldi.

Survivor'ın eski yarışmacıları Survivor Panorama programında adeta birbirine girdi. Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükseldi.

Survivor'ın eski yarışmacıları Nagihan Karadere ve Hakan Hatipoğlu arasında tansiyon yükselmişti. İkili birbirine sosyal medyadan yaptıkları göndermeler ile geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Nagihan, Survivor Panorama’ya konuk oldu. Hatipoğlu ile canlı yayında yüzleşen Nagihan, 'Sizin yanıklığınız 2024'ten. Kuduruyorsunuz, çıldırıyorsunuz...' diye konuşunca birbirlerine girdiler.

Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinin ardından miras tartışmaları devam ediyor. Tuğçe Tayfur, mahkemeden verilen son kararı paylaştı.

Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinin ardından miras tartışmaları devam ediyor. Tuğçe Tayfur, mahkemeden verilen son kararı paylaştı.

Yeşilçam’ın ve arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından mirasıyla ilgili gelişmeler, aile içinde büyük tartışmalara yol açtı. Açıklanan vasiyet, Tayfur’un sadece sanat dünyasında değil, aile içinde de büyük izler bıraktığını gösteriyordu. Çünkü mirasın önemli bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanmıştı. Ancak asıl dikkat çeken detay ünlü sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt’un vasiyette yer almamasıydı. 

Tuğçe Tayfur mahkemeden verilen son kararı 'Allah var gam yok' paylaşımıyla duyurdu.

Vatandaşı Ramazan heyecanı sardı. Ramazan geldi, vatandaşlar da marketlere akın etti. Van'da ucuz et alabilmek için vatandaşlar dondurucu soğukta uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşı Ramazan heyecanı sardı. Ramazan geldi, vatandaşlar da marketlere akın etti. Van'da ucuz et alabilmek için vatandaşlar dondurucu soğukta uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan arifesinde, Van’da vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen, vatandaşlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Emekli bir vatandaş, geçim sıkıntısını dile getirerek, 'Geçim olsa evimizde otururduk, eti kasaptan alırdık, sabahın 5’inde gelip burada sıraya girmezdik' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi Epstein gizli belgelerini yayımladı. Belgelerde pek çok ünlü isim yer alıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi Epstein gizli belgelerini yayımladı. Belgelerde pek çok ünlü isim yer alıyordu.

Trump yönetimi, Epstein hakkındaki gizli belgeleri yayımladı ve büyük yankı uyandırdı. Ancak kamuoyu, belgelerde yeni bilgiler bulmayı umarken önceden bilinen detaylarla karşılaştı. Açıklamalar sonrası belgelerin şeffaflığı ve gerçekliği sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanlığı, yayımlanan bilgilerin ilk aşama olduğunu söylese de bu durum tartışmaları durdurmaya yetmedi. Epstein davasına dair tüm sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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