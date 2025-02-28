Hayat Durma Noktasına Geldi: Yunanistan’da 57 Kişinin Öldüğü Kazanın Yıl Dönümünde Protestolar Devam Ediyor
Hayat Durma Noktasına Geldi: Yunanistan’da 57 Kişinin Öldüğü Kazanın Yıl Dönümünde Protestolar Devam Ediyor
Yunanistan’da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” dedi.
Protestolardan görüntüler...
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın