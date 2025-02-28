onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hayat Durma Noktasına Geldi: Yunanistan’da 57 Kişinin Öldüğü Kazanın Yıl Dönümünde Protestolar Devam Ediyor

Hayat Durma Noktasına Geldi: Yunanistan’da 57 Kişinin Öldüğü Kazanın Yıl Dönümünde Protestolar Devam Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.02.2025 - 15:16

Yunanistan’da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina’da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” dedi.

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir” dedi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

Protestolardan görüntüler...

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın