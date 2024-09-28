28 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Eylül Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Milli takımın yıldızı Kerem Aktürkoğu gollerine devam ediyor. Benfica'ya imza attığı günden beri gol makinesine dönüşen yıldız oyuncu Gil Vicente ağlarına (şimdilik) bir gol kaydetti. (25.dakika itibariyle)
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Seçim anketleri ile sık sık gündeme gelen Asal Araştırma, bu kez 'Ne sıklıkla namaz kılarsınız?' diye sordu! 26 ilde gerçekleştirilen anket verileri 2022 yılının verileriyle karşılaştırıldı. Son iki yılda 'Namaz kılmam' yanıtı verenlerin oranı yüzde 2,7 arttı!
ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Rabia Soytürk'ün oyunculuğu karşısında diziyi izleyenler hayranlığını gizleyemedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, aracında kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Bu görüşme sonrasında Ediz Ün CHP'den istifa etti.
Son dakika golüyle Kasımpaşa'ya puan veren Galatasaray'a spor yorumcularından eleştiriler geldi. Rehavetin ön planda olduğu yorumlara Erman Toroğlu'ndan da katkı geldi.
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Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde görüntülenen Serenay Sarıkaya yine kombininin her bir detayı ile kendine hayran bıraktı!
Manifest Dediğin: Bir Çift Yıllar Önce Bir Tiyatro Oyununda Başlarına Gelen Her şeyi Bire Bir Yaşadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.
Bilim dünyası bir ilke imza attı! Tip 1 diyabet hastası bir kadının, pankreasının yeniden insülin üretmesini sağlayan kök hücre tedavisi, tüm dünyada yaklaşık yarım milyar diyabet hastası için umut oldu! Genç kadın, Nature ile yaptığı bir görüşmede, 'Artık şeker yiyebiliyorum,' dedi.
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