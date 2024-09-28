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Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Serhat Akın'ın Yaralanması Olayına Karışan Herkes Yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Serhat Akın'ın Yaralanması Olayına Karışan Herkes Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.09.2024 - 21:47 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 22:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı Youtube yayını sonrasında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan Serhat Akın olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı Youtube yayını sonrasında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan Serhat Akın olayında yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, saldırıya karışan herkes yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, saldırıya karışan herkes yakalandı.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O. D.( Silah kullanan ),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A.(Şüphelilerle hareket eden),

İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi.

Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’a geçmiş olsun.

Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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