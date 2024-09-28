Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Serhat Akın'ın Yaralanması Olayına Karışan Herkes Yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Serhat Akın'ın Yaralanması Olayına Karışan Herkes Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı Youtube yayını sonrasında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan Serhat Akın olayında yeni bir gelişme yaşandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, saldırıya karışan herkes yakalandı.
Ali Yerlikaya'nın açıklaması:
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